Ридикюль возвращается: как сумка Кэрри Брэдшоу завоевала моду 2025 года

Ридикюль: винтажная сумка, которая вернулась в моду и стала хитом лета 2025

3:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы думали, что этот аксессуар остался в прошлом? Ошибаетесь! Ридикюль снова в моде, и в 2025 году он стал настоящим трендом. Но почему же маленькая сумка с щелкающей застежкой снова в центре внимания? Давайте разбираться.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с сумкой

Возрождение ридикюля: как он преобразился

Ридикюль, или réticule в XVIII веке, появился как крошечный мешочек для мелочей, который дамы носили на шнурке. В то время это было больше украшение, чем практичный аксессуар. Со временем он стал неотъемлемой частью вечерних нарядов, украшая выходы на балы и в театр. В XIX веке ридикюль приобрел стильный декор — бисер, стеклярус, бархат, что сделало его культовым аксессуаром среди дам. Однако в ХХ веке его роль изменяется: он становится не просто сумкой, а символом ар-деко.

Прощай, практичность: привет, ретро-элегантность

С наступлением XXI века большие сумки, в которые можно было уместить абсолютно все, вытеснили маленькие и изысканные ридикюли. Но вот, вдруг, что-то меняется. Сумка с фермуаром вернулась. Да, она по-прежнему не самая практичная, но невероятно привлекательная. Ридикюль из вечернего атрибута снова стал желанным аксессуаром, и на этот раз его носят не только в театр, но и на повседневных выходах.

Пример из жизни: Сумка, которую носила Кэрри Брэдшоу в новом сезоне And Just Like That, стала настоящим хитом. После того как сумка появилась в кадре, она буквально исчезла с полок магазинов, несмотря на её очевидную непрактичность. Это доказательство того, что ридикюль снова в тренде.

Секреты современных ридикюлей: новый взгляд на классический стиль

Сегодня ридикюль не просто маленькая сумочка. Он превращается в стильный и многофункциональный аксессуар. Дизайнеры и бренды переосмысляют эту модель, создавая уникальные интерпретации. Молдавский бренд Fidan Novruzova, например, выпускает ридикюли, напоминающие арт-объекты с футуристичными формами, созданными с использованием 3D-принтера. Эти сумки можно носить как рюкзак, как поясную сумку или на плече, а застежка с характерным щелчком сохраняется.

Как носить ридикюль в 2025 году

Сегодня ридикюль — это не просто вечерний аксессуар, а важная часть повседневной моды. С ним можно создавать самые разные образы, от кэжуала до романтичного стиля.

Вот несколько идей для вашего нового образа с ридикюлем

С джинсами и майкой: классическое сочетание, которое выглядит стильно и легко.

классическое сочетание, которое выглядит стильно и легко. С платьем-комбинацией: добавьте элегантности и изысканности вашему образу.

добавьте элегантности и изысканности вашему образу. С тренчем или костюмом: сумка придаст утонченность даже строгому наряду.

сумка придаст утонченность даже строгому наряду. С грубыми ботинками или спортивной курткой: нестандартное сочетание, которое привнесет интересные акценты.

Ридикюль идеально гармонирует с разными стилями, от утонченного до уличного, и делает каждый образ уникальным.

Почему ридикюль вернулся

Сегодня ридикюль — это больше чем просто сумка, это культовый аксессуар с историей. Он сочетает в себе элементы ретро и современности, добавляя любому образу женственности и шарма. Простой, но с характером, ридикюль снова стал любимцем модных улиц, и его популярность продолжает расти. Переосмысленный, он снова стал частью повседневного стиля, показывая, как ретро-эстетика может идеально вписаться в современную моду.

Уточнения

Ридикю́ль — женская сумочка на длинном шёлковом шнуре, украшенная вышивкой; надевалась на руку.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.