Ридикюль возвращается: как сумка Кэрри Брэдшоу завоевала моду 2025 года

Вы думали, что этот аксессуар остался в прошлом? Ошибаетесь! Ридикюль снова в моде, и в 2025 году он стал настоящим трендом. Но почему же маленькая сумка с щелкающей застежкой снова в центре внимания? Давайте разбираться.
Ридикюль, или réticule в XVIII веке, появился как крошечный мешочек для мелочей, который дамы носили на шнурке. В то время это было больше украшение, чем практичный аксессуар. Со временем он стал неотъемлемой частью вечерних нарядов, украшая выходы на балы и в театр. В XIX веке ридикюль приобрел стильный декор — бисер, стеклярус, бархат, что сделало его культовым аксессуаром среди дам. Однако в ХХ веке его роль изменяется: он становится не просто сумкой, а символом ар-деко.
С наступлением XXI века большие сумки, в которые можно было уместить абсолютно все, вытеснили маленькие и изысканные ридикюли. Но вот, вдруг, что-то меняется. Сумка с фермуаром вернулась. Да, она по-прежнему не самая практичная, но невероятно привлекательная. Ридикюль из вечернего атрибута снова стал желанным аксессуаром, и на этот раз его носят не только в театр, но и на повседневных выходах.
Сегодня ридикюль не просто маленькая сумочка. Он превращается в стильный и многофункциональный аксессуар. Дизайнеры и бренды переосмысляют эту модель, создавая уникальные интерпретации. Молдавский бренд Fidan Novruzova, например, выпускает ридикюли, напоминающие арт-объекты с футуристичными формами, созданными с использованием 3D-принтера. Эти сумки можно носить как рюкзак, как поясную сумку или на плече, а застежка с характерным щелчком сохраняется.
Сегодня ридикюль — это не просто вечерний аксессуар, а важная часть повседневной моды. С ним можно создавать самые разные образы, от кэжуала до романтичного стиля.
Ридикюль идеально гармонирует с разными стилями, от утонченного до уличного, и делает каждый образ уникальным.
Сегодня ридикюль — это больше чем просто сумка, это культовый аксессуар с историей. Он сочетает в себе элементы ретро и современности, добавляя любому образу женственности и шарма. Простой, но с характером, ридикюль снова стал любимцем модных улиц, и его популярность продолжает расти. Переосмысленный, он снова стал частью повседневного стиля, показывая, как ретро-эстетика может идеально вписаться в современную моду.
Ридикю́ль — женская сумочка на длинном шёлковом шнуре, украшенная вышивкой; надевалась на руку.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.