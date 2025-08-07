Мода на волосы: 5 стильных причесок, которые сделают твой образ уникальным этим летом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5 причесок, которые сделают ваш образ модным: шарфы, мини-косички и другие идеи
3:36
Моя семья » Красота и стиль

Летний сезон 2025 года приносит с собой новые модные тренды, и многие из них связаны с прическами, которые добавят яркости и свежести вашему образу. Если вы не готовы к радикальным изменениям длины волос, но хотите привнести что-то новое в свой стиль, вот пять стильных и простых идей для летних причесок, которые изменят ваш образ.

Женщина с заплетенными косами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с заплетенными косами

Шарфы на голове: возвращение винтажа

  • Шарфы снова вернулись в моду и стали одним из самых трендовых аксессуаров для волос. Завяжите его как повязку на голову, оберните вокруг пучка или заплетите в косу. Выбирайте шарфы из легких материалов, таких как шелк или атлас, с яркими или пастельными узорами, чтобы добавить образу легкости и выразительности. Этот аксессуар станет идеальным завершением вашего богемного или романтичного стиля.

Украшения с жемчугом и металлом: роскошь в каждом акценте

  • Если вы хотите добавить немного гламура, в этом сезоне стоит обратить внимание на крупные украшения для волос. Жемчужные заколки, металлические цепи и клипсы — это аксессуары, которые создадут невероятно стильный акцент в ваших прическах. Вплетите украшения в косы или хвосты, чтобы добавить изысканности и подчеркнуть ваш индивидуальный стиль. В этом сезоне парикмахеры советуют использовать даже винтажные броши и пряжки ремней — для создания уникальных и модных образов.

Мини-косички в стиле 90-х: ностальгия с современным акцентом

  • Не уходя далеко от трендов 90-х, добавьте в свой стиль пару мини-косичек, которые будут обрамлять ваше лицо. Эти маленькие и аккуратные косы отлично смотрятся на любой длине волос и придают прическе свежесть и игривость. Этот элемент не только стильный, но и практичный, так как косички защищают волосы от жары и вредных внешних факторов. Подходит для любого случая — будь то прогулка по городу или отдых у бассейна.

Яркие и пастельные оттенки: смелость без долгосрочных обязательств

  • Лето — идеальное время для экспериментов с цветом. Если вы хотите добавить яркие акценты в свой образ, попробуйте пастельные оттенки, такие как персиково-розовый или морозный сиреневый. А если хочется быть еще смелее, попробуйте трендовый оттенок "Napolitan Hair" — это смесь розового, блондинистого и коричневого, вдохновленная популярным десертом. Не готовы к стойким окрашиваниям? Используйте временные краски или пигментированные маски для волос, которые легко смываются и добавляют яркости на несколько недель.

Конский хвост с плетением: стильная комбинация простоты и игривости

  • Обновите классический "конский хвост", добавив к нему плетение. Это не только придаст прическе интересный вид, но и поможет создать стильный и игривый образ. Заплетите один хвост или разделите волосы на несколько кос, чтобы добавить текстуры. Вы можете выбрать как плотные, тугие косы, так и более расслабленные, с эффектом пузырей, чтобы создать легкость и объем.

Каждая из этих причесок — отличный способ преобразить свой стиль этим летом, не меняя длину волос. Пробуйте новые формы, играйте с аксессуарами и экспериментируйте с цветами, чтобы быть в тренде и наслаждаться летним временем!

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
