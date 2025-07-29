На улице прохладно, а кожа страдает: как SPF крем спасает от скрытого ультрафиолета

Вы когда-нибудь задумывались, почему солнцезащитный крем — это не просто приятное дополнение к уходу за кожей, а незаменимый элемент, который должен быть в вашем арсенале каждый день? Несмотря на широкий ассортимент увлажняющих кремов, сывороток и масок, именно солнцезащитный крем защищает вашу кожу от ультрафиолетового излучения, которое может привести к преждевременному старению и даже заболеваниям.
Солнце, а точнее, его ультрафиолетовое излучение, вызывает повреждения клеточной ДНК. Это, в свою очередь, ускоряет старение кожи, а в худшем случае может привести к раку. Как объясняет дерматолог д-р Ликия Торнбург, использование солнцезащитного крема с SPF 30 и выше — это не просто хорошая привычка, а необходимость для здоровья вашей кожи.
"Регулярное обновление солнцезащитного крема каждый час, особенно на солнце, — вот секрет поддержания кожи здоровой и красивой", — отмечает д-р Торнбург.
Дерматологи подчеркивают, что недостаточно просто нанести крем с утра. Для максимальной защиты обновлять крем следует каждые 60 минут, особенно если вы находитесь на улице при ярком солнце или вблизи воды. Даже в пасмурные дни, когда солнечные лучи не так интенсивны, защита все равно необходима.
Не забывайте, что качество крема имеет значение. Выбирайте средства, которые обеспечивают эффективную защиту, быстро впитываются и не оставляют жирного блеска или белых следов. Это не только полезно, но и приятно для вашей кожи.
Каждый день, даже в облачные или прохладные дни, ваша кожа подвергается риску повреждений из-за ультрафиолета. Солнцезащитный крем — это не просто дополнительная мера, а основа заботы о вашем лице, защищая его от нежелательных последствий. Если вы хотите сохранить молодость и здоровье кожи, этот продукт должен стать неотъемлемой частью вашего утреннего ухода.
Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.
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