Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стройка, IT, торговля: в каких сферах в ХМАО предлагают зарплаты выше 200 тысяч рублей
Автомобиль Tenet T8 дебютирует на российском рынке: характеристики и особенности
Игорь Макаров опубликовал фото дочери после скандального заявления Леры Кудрявцевой
Музыкант из Казахстана сумел вернуть себе украденную в России песню
Астрономы нашли в диске звезды Ориона молекулы, которые могут быть основой жизни
Экс-помощник Буша призвал Россию объявить о победе на Украине
Общественные организации Украины требуют вернуть прямые трансляции заседаний парламента
Украина столкнулась с ростом использования русского языка среди молодежи
Великобритания признает Палестину в сентябре при условии продолжения конфликта в Газе

Губная помада, которая не смоется: профессиональный лайфхак

Тонкости нанесения помады: как сделать ее стойкой на весь день
1:51
Моя семья » Красота и стиль

Каждая женщина знает, как важно, чтобы губная помада оставалась на губах весь день. Но сколько раз вы сталкивались с тем, что яркий цвет исчезает уже через несколько часов, заставляя повторно наносить помаду? Это может раздражать и утомлять. Но есть способ, который поможет вам забыть о необходимости постоянно поправлять макияж.

Девушка красит губы
Фото: https://i.pinimg.com/originals/fe/d8/94/fed8945b1640e1887d3169e81c11fb34.jpg
Девушка красит губы

Правильная основа — залог стойкости помады

Все начинается с правильной подготовки губ. Визажист Кэти Джейн Хьюз советует наносить тонкий слой прозрачной губной помады в качестве основы с помощью кисточки для теней. Этот первый слой действует как защитный экран, который поможет сохранить цвет в течение всего дня.

Многослойность для долгого эффекта

После того как основа высохнет, можно переходить к нанесению карандаша для губ. Он придаст форму и яркость вашим губам. Далее нанесите саму помаду, но не спешите. Чтобы цвет стал насыщенным и стойким, лучше наносить его в несколько слоев. Каждый слой помогает закрепить цвет и защитить его от воздействия пищи, напитков и жары.

Увлажнение и пилинг

Чтобы губы выглядели идеально, важно увлажнять их правильно. Делайте пилинг и увлажнение вечером, перед сном, а не перед нанесением макияжа. Это поможет избежать того, чтобы бальзам для губ мешал держаться помаде и предотвратит ее смывание.

Важный шаг: удаление излишков

Не забывайте об удалении излишков краски между слоями. Вы можете аккуратно стереть их салфеткой или губами, что обеспечит более стойкую и чистую посадку помады. Это простой, но эффективный способ обеспечить долговечность вашего макияжа.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея Игорь Буккер Баканов в США оказался благодаря Маску, но с российскими проектами Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров
Последние материалы
Стройка, IT, торговля: в каких сферах в ХМАО предлагают зарплаты выше 200 тысяч рублей
Автомобиль Tenet T8 дебютирует на российском рынке: характеристики и особенности
Игорь Макаров опубликовал фото дочери после скандального заявления Леры Кудрявцевой
Музыкант из Казахстана сумел вернуть себе украденную в России песню
Астрономы нашли в диске звезды Ориона молекулы, которые могут быть основой жизни
Экс-помощник Буша призвал Россию объявить о победе на Украине
Общественные организации Украины требуют вернуть прямые трансляции заседаний парламента
Украина столкнулась с ростом использования русского языка среди молодежи
Великобритания признает Палестину в сентябре при условии продолжения конфликта в Газе
Главпродукт официально перешёл под контроль России: детали сделки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.