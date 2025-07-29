Губная помада, которая не смоется: профессиональный лайфхак

Тонкости нанесения помады: как сделать ее стойкой на весь день

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждая женщина знает, как важно, чтобы губная помада оставалась на губах весь день. Но сколько раз вы сталкивались с тем, что яркий цвет исчезает уже через несколько часов, заставляя повторно наносить помаду? Это может раздражать и утомлять. Но есть способ, который поможет вам забыть о необходимости постоянно поправлять макияж.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/fe/d8/94/fed8945b1640e1887d3169e81c11fb34.jpg Девушка красит губы

Правильная основа — залог стойкости помады

Все начинается с правильной подготовки губ. Визажист Кэти Джейн Хьюз советует наносить тонкий слой прозрачной губной помады в качестве основы с помощью кисточки для теней. Этот первый слой действует как защитный экран, который поможет сохранить цвет в течение всего дня.

Многослойность для долгого эффекта

После того как основа высохнет, можно переходить к нанесению карандаша для губ. Он придаст форму и яркость вашим губам. Далее нанесите саму помаду, но не спешите. Чтобы цвет стал насыщенным и стойким, лучше наносить его в несколько слоев. Каждый слой помогает закрепить цвет и защитить его от воздействия пищи, напитков и жары.

Увлажнение и пилинг

Чтобы губы выглядели идеально, важно увлажнять их правильно. Делайте пилинг и увлажнение вечером, перед сном, а не перед нанесением макияжа. Это поможет избежать того, чтобы бальзам для губ мешал держаться помаде и предотвратит ее смывание.

Важный шаг: удаление излишков

Не забывайте об удалении излишков краски между слоями. Вы можете аккуратно стереть их салфеткой или губами, что обеспечит более стойкую и чистую посадку помады. Это простой, но эффективный способ обеспечить долговечность вашего макияжа.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.



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