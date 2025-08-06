Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономист Юшков заявил, что падение цен на нефть не вызовет кризис в экономике России
Шаги восстановления волос после выпрямления — от стрижки до натуральных средств
Владельцам CVT рекомендуют менять масло каждые 40–50 тысяч км пробега
Бизнес-леди Анастасия Аникина опровергла слухи о романе с Тимати
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Он правда был особенный: Алёна Шишкова трогательно простилась с котом Иви
Эксперты назвали малоизвестные туристические направления
Фитнес-тренер Сулим раскрыла секрет избавления от пивного живота: вот что делать
Возраст матери после 40 увеличивает риск генетических нарушений у плода

Вода утром не спасет: что на самом деле нужно вашей коже для очищения

Правильное утреннее умывание помогает бороться с прыщами и черными точками
3:29
Моя семья » Красота и стиль

Многие задаются вопросом, действительно ли нужно умывать лицо утром только водой или для полноценного очищения нужна дополнительная косметика. Об этом мы поговорили с экспертами, чтобы выяснить, насколько важен этот утренний ритуал для здоровья вашей кожи.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Почему утреннее очищение важно

Хотя кажется, что после ночи ваша кожа чистая, на самом деле на ней всё равно остаются следы пота, кожного сала, остатки ночных средств и токсинов. Все эти загрязнения могут закупорить поры, нарушить естественную циркуляцию и привести к тусклой коже. Эксперт, косметолог Кристина Гальмике, утверждает, что утреннее очищение — важный шаг в уходе за кожей, который улучшает текстуру и помогает активным ингредиентам проникать в эпидермис.

Почему важно умываться по утрам

  • Удаление пота и кожного сала: за ночь кожа выделяет пот и масло, что может привести к засорению пор.
  • Профилактика прыщей и черных точек: очищение помогает предотвратить их появление.
  • Улучшение микроциркуляции: очищенная кожа лучше насыщается кислородом.
  • Лучшее восприятие средств ухода: активные компоненты, такие как витамин С или гиалуроновая кислота, лучше работают на чистой коже.

Что произойдет, если не умываться утром

Если вы не умываете лицо, на коже остаются загрязнения, которые препятствуют проникновению средств ухода, из-за чего они теряют свою эффективность. Важно помнить, что даже если на коже не видно грязи, она всё равно может быть загрязнена, что приводит к ухудшению состояния кожи.

Как правильно умываться утром

Выберите подходящее средство

  • Для жирной или комбинированной кожи лучше использовать гель или пенку с добавлением салициловой кислоты или ниацинамида. Для сухой или чувствительной кожи подойдут более мягкие средства, такие как молочко или крем для умывания.

Наносите средство руками

  • Не используйте ватные диски, чтобы не травмировать кожу. Наносите очищающее средство руками, массируя кожу круговыми движениями в течение 30 секунд, чтобы стимулировать кровообращение.

Используйте теплую воду

  • Слишком горячая вода может повредить кожный барьер, а слишком холодная — не даст должного эффекта. Используйте теплую воду для комфортного очищения.

Аккуратно промокните кожу полотенцем

  • После умывания не трите лицо полотенцем, а мягко промокайте его, чтобы избежать повреждения кожи. Регулярно меняйте полотенца для гигиеничности.

Почему важно очищать лицо утром

Чистая кожа лучше воспринимает средства ухода, такие как сыворотки и солнцезащитные кремы. Кристина Гальмике напоминает, что утреннее очищение помогает насытить кожу кислородом и улучшить её восприятие. Если вы замечаете, что уход не даёт результатов, возможно, стоит пересмотреть свой утренний ритуал и добавить в него полноценное очищение.

Правильное утреннее очищение важно для поддержания здоровья кожи и достижения максимального эффекта от ухода. Поэтому не стоит пренебрегать этим шагом в своём ежедневном ритуале, даже если вы считаете, что на коже нет загрязнений.

Уточнения

Косметология - наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Домашние животные
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Популярное
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ

В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.

В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Последние материалы
Как не допустить перезревания кабачков: советы эксперта по своевременному сбору
Автоэксперт Крохмаль: за ущерб от ямы на дороге отвечает владелец этой дороги
Учёные: волны-убийцы формируются из-за нелинейного резонанса и синхронизации волн
Эксперты рассказали, как подготовить дом к осени
Здоровье после 40: идеальная программа тренировок от Ирины Ротач
Сваха назвала главную ошибку в браке Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой
Медики зафиксировали рост заболеваемости краснухой в России
Прямое бронирование помогает избежать комиссий и получить бесплатные услуги
Как приготовить запеканку с грибами и картофелем: пошаговый рецепт на ужин
Почему собаки не любят, когда их гладят по голове — мнение кинологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.