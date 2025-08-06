Вода утром не спасет: что на самом деле нужно вашей коже для очищения

Правильное утреннее умывание помогает бороться с прыщами и черными точками

3:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие задаются вопросом, действительно ли нужно умывать лицо утром только водой или для полноценного очищения нужна дополнительная косметика. Об этом мы поговорили с экспертами, чтобы выяснить, насколько важен этот утренний ритуал для здоровья вашей кожи.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

Почему утреннее очищение важно

Хотя кажется, что после ночи ваша кожа чистая, на самом деле на ней всё равно остаются следы пота, кожного сала, остатки ночных средств и токсинов. Все эти загрязнения могут закупорить поры, нарушить естественную циркуляцию и привести к тусклой коже. Эксперт, косметолог Кристина Гальмике, утверждает, что утреннее очищение — важный шаг в уходе за кожей, который улучшает текстуру и помогает активным ингредиентам проникать в эпидермис.

Почему важно умываться по утрам

Удаление пота и кожного сала : за ночь кожа выделяет пот и масло, что может привести к засорению пор.

: за ночь кожа выделяет пот и масло, что может привести к засорению пор. Профилактика прыщей и черных точек : очищение помогает предотвратить их появление.

: очищение помогает предотвратить их появление. Улучшение микроциркуляции : очищенная кожа лучше насыщается кислородом.

: очищенная кожа лучше насыщается кислородом. Лучшее восприятие средств ухода: активные компоненты, такие как витамин С или гиалуроновая кислота, лучше работают на чистой коже.

Что произойдет, если не умываться утром

Если вы не умываете лицо, на коже остаются загрязнения, которые препятствуют проникновению средств ухода, из-за чего они теряют свою эффективность. Важно помнить, что даже если на коже не видно грязи, она всё равно может быть загрязнена, что приводит к ухудшению состояния кожи.

Как правильно умываться утром

Выберите подходящее средство

Для жирной или комбинированной кожи лучше использовать гель или пенку с добавлением салициловой кислоты или ниацинамида. Для сухой или чувствительной кожи подойдут более мягкие средства, такие как молочко или крем для умывания.

Наносите средство руками

Не используйте ватные диски, чтобы не травмировать кожу. Наносите очищающее средство руками, массируя кожу круговыми движениями в течение 30 секунд, чтобы стимулировать кровообращение.

Используйте теплую воду

Слишком горячая вода может повредить кожный барьер, а слишком холодная — не даст должного эффекта. Используйте теплую воду для комфортного очищения.

Аккуратно промокните кожу полотенцем

После умывания не трите лицо полотенцем, а мягко промокайте его, чтобы избежать повреждения кожи. Регулярно меняйте полотенца для гигиеничности.

Почему важно очищать лицо утром

Чистая кожа лучше воспринимает средства ухода, такие как сыворотки и солнцезащитные кремы. Кристина Гальмике напоминает, что утреннее очищение помогает насытить кожу кислородом и улучшить её восприятие. Если вы замечаете, что уход не даёт результатов, возможно, стоит пересмотреть свой утренний ритуал и добавить в него полноценное очищение.

Правильное утреннее очищение важно для поддержания здоровья кожи и достижения максимального эффекта от ухода. Поэтому не стоит пренебрегать этим шагом в своём ежедневном ритуале, даже если вы считаете, что на коже нет загрязнений.

Уточнения

Косметология - наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.