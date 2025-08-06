Вода утром не спасет: что на самом деле нужно вашей коже для очищения

Многие задаются вопросом, действительно ли нужно умывать лицо утром только водой или для полноценного очищения нужна дополнительная косметика. Об этом мы поговорили с экспертами, чтобы выяснить, насколько важен этот утренний ритуал для здоровья вашей кожи.
Хотя кажется, что после ночи ваша кожа чистая, на самом деле на ней всё равно остаются следы пота, кожного сала, остатки ночных средств и токсинов. Все эти загрязнения могут закупорить поры, нарушить естественную циркуляцию и привести к тусклой коже. Эксперт, косметолог Кристина Гальмике, утверждает, что утреннее очищение — важный шаг в уходе за кожей, который улучшает текстуру и помогает активным ингредиентам проникать в эпидермис.
Если вы не умываете лицо, на коже остаются загрязнения, которые препятствуют проникновению средств ухода, из-за чего они теряют свою эффективность. Важно помнить, что даже если на коже не видно грязи, она всё равно может быть загрязнена, что приводит к ухудшению состояния кожи.
Чистая кожа лучше воспринимает средства ухода, такие как сыворотки и солнцезащитные кремы. Кристина Гальмике напоминает, что утреннее очищение помогает насытить кожу кислородом и улучшить её восприятие. Если вы замечаете, что уход не даёт результатов, возможно, стоит пересмотреть свой утренний ритуал и добавить в него полноценное очищение.
Правильное утреннее очищение важно для поддержания здоровья кожи и достижения максимального эффекта от ухода. Поэтому не стоит пренебрегать этим шагом в своём ежедневном ритуале, даже если вы считаете, что на коже нет загрязнений.
Косметология - наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
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