Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МВД проясняет ситуацию с правым рулем: запрета не будет, но есть нюансы
Агрономы рекомендовали натуральную подкормку для лука из дрожжей и древесной золы
Пермский край: уровень инфляции превысил общероссийский показатель
Пищевая сода — эффективна для удаления запахов и загрязнений с натяжных потолков
Зубная паста очищает фары не хуже специальных средств — лайфхак водителей
Как выбрать идеального охранника: 5 пород собак-компаньонов с защитным инстинктом
Ватикан, Андорра и Сан-Марино: страны, где туристов больше, чем жителей
Лера Кудрявцева: новое заявление о стыде после откровений об алкогольной зависимости мужа
Эксперты объясняют, как правильно ухаживать за малиной в июле для богатого урожая

Гладкие волосы без завитков: секреты, которые действительно работают

Как убрать завитки и пушистость: 5 шагов к здоровым волосам
2:25
Моя семья » Красота и стиль

Вьющиеся волосы — настоящая головная боль для тех, кто стремится к безупречной прическе. Особенно когда влажность или дождь поджидают за углом, а ваши волосы начинают жить собственной жизнью. Но есть хорошие новости! Существуют эффективные и простые методы, которые помогут вам забыть о завитках и наслаждаться гладкими, здоровыми волосами без необходимости использовать кучу средств.

Девушка с шикарными волосами
Фото: https://www.r-ulybka.ru/upload/medialibrary/2f3/2f3d6ef9b759b31c8a959133ed4e5391.jpg
Девушка с шикарными волосами

Шаг 1: увлажнение — залог успешной укладки

Главный враг вьющихся волос — это сухость. Если ваши волосы не получают достаточного увлажнения, они начинают пушиться и становиться непослушными. Один или два раза в неделю делайте увлажняющие маски для волос, используя такие ингредиенты, как аргановое масло, кератин или масло ши. Эти средства помогут восстановить баланс влаги, что сделает волосы более мягкими и послушными.

Шаг 2: шампунь и кондиционер для вьющихся волос

Выбирайте средства, которые специально разработаны для борьбы с вьющимися волосами. Это могут быть шампуни и кондиционеры без сульфатов, которые не только увлажняют, но и защищают волосы от потери влаги, не делая их тусклыми и ломкими. Такие продукты способствуют сохранению естественной влажности, что делает волосы более гладкими и блестящими.

Шаг 3: термозащита перед укладкой

Если вы используете фен или утюжок, не забудьте про термозащитное средство. Оно поможет защитить волосы от перегрева, снизив риск повреждения. С этим шагом ваши волосы будут не только гладкими, но и здоровыми.

Шаг 4: щетка для гладкости

Для создания идеальной укладки используйте щетку из натуральной щетины или профессиональную круглую щетку. Сушите волосы, наклонив голову вниз, что помогает закрыть чешуйки волос и уменьшить пушистость. Это придаст вашим волосам сияние и ухоженный вид.

Шаг 5: масло или сыворотка для финиша

Нанесите несколько капель разглаживающего масла или сыворотки на волосы, чтобы закрепить эффект и придать здоровый блеск. Эти средства помогают утрамбовать волосы, предотвращая завивание и даря им сдержанный блеск.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея Игорь Буккер Баканов в США оказался благодаря Маску, но с российскими проектами Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров
Последние материалы
Лера Кудрявцева: новое заявление о стыде после откровений об алкогольной зависимости мужа
Эксперты объясняют, как правильно ухаживать за малиной в июле для богатого урожая
Очарование семейной жизни: пара отметила 50 лет совместной жизни после страшных испытаний
Спите, как японцы: простые советы, которые помогут забыть о бессоннице — проверьте их
Вика Цыганова призналась, что планирует уйти в монастырь с мужем
Избавьтесь от плесени в стиральной машине за 3 простых шага
Ткани человека стареют по-разному: основные выводы китайских учёных
В Петербурге задержан мужчина, бросивший дымовую шашку в банк
Дочь Утяшевой и Воли София заявила о желании превзойти родителей по известности
Изменение климата меняет ледовый режим Ладожского озера: что это значит для региона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.