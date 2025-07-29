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Готовы к идеальным ногтям? Вот как продлить жизнь полупостоянному маникюру

Полупостоянный маникюр продержится дольше при защите от воды и регулярном уходе
Моя семья » Красота и стиль

Полупостоянный маникюр — это удобное решение для тех, кто хочет иметь стильные и ухоженные ногти, не тратя время на ежедневное исправление. Но чтобы он выглядел идеально и продержался как можно дольше, необходимо уделять внимание уходу за ним с самого начала. Важно не только выбрать качественный продукт, но и соблюдать несколько простых правил, которые продлят его стойкость.

Маникюр
Фото: https://i.pinimg.com/1200x/3c/bc/2e/3cbc2eeaafa2025e35193d7beba27d1a.jpg
Маникюр

Как продлить срок службы полупостоянного маникюра

Чтобы маникюр продержался как можно дольше, важно соблюдать несколько простых рекомендаций.

1. Дайте ногтям время "закрепиться"

После того как вы посетили маникюрный салон, постарайтесь избегать воздействия горячей воды, пара или моющих средств в течение 2-3 часов. Это время необходимо, чтобы покрытие стабилизировалось. В идеале, в этот период лучше всего не заниматься домашними делами, чтобы дать ногтям отдохнуть.

2. Защищайте ногти при уборке

Во время мытья посуды, полива растений или уборки используйте перчатки. Особенно важно избегать контакта с горячей водой, так как она может смягчить покрытие, и маникюр начнёт отслаиваться раньше времени.

3. Увлажнение — залог стойкости

Не забывайте о регулярном увлажнении кутикулы и рук. Когда кутикула сухая, она может повлиять на внешний вид маникюра и его продолжительность. Каждый вечер перед сном наносите увлажняющий крем или бальзам на область у основания ногтей, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.

4. Не удаляйте маникюр самостоятельно

Когда маникюр начинает отслаиваться, важно не пытаться удалить его самостоятельно. Это может повредить натуральный ноготь. Лучше всего записаться в салон на процедуру снятия полупостоянного покрытия. Если вы всё же решите сделать это дома, используйте специальную жидкость для снятия лака и защитные прокладки, но никогда не пытайтесь оторвать покрытие силой.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете наслаждаться идеальным маникюром значительно дольше, сохраняя его внешний вид без повреждений.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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