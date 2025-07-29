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Когда покалывание — это не знак эффективности: опасные заблуждения об уходе за кожей

Жирная кожа, боль и прыщи: 5 мифов, которые мешают вам ухаживать за собой
3:00
Моя семья » Красота и стиль

В мире ухода за кожей существует множество мифов, которые передаются из поколения в поколение, заставляя нас следовать неверным советам. Некоторые из них настолько глубоко укоренились в нашем сознании, что мы даже не осознаем, что они могут навредить нашей коже. Пора развенчать эти мифы и вернуть уходу за кожей простоту, стабильность и знания.

Женщина наносит увлажняющий бальзам на лицо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина наносит увлажняющий бальзам на лицо

5 мифов об уходе за кожей, от которых пора отказаться

1. Если у вас жирная кожа, вам не нужно увлажнение

Многие считают, что жирной коже не нужно увлажнение, но это заблуждение. Жирная кожа, как и любая другая, нуждается в увлажнении. Если вы не будете обеспечивать её необходимым уровнем влаги, она начнёт производить больше жира, пытаясь защитить себя. Выбирайте увлажняющие средства с лёгкой текстурой, такие как гели или безмасляные кремы.

2. Если это больно, значит, это работает

Очень часто мы слышим, что покалывание или жжение при использовании косметических средств — это признак их эффективности. На самом деле, боль — это сигнал, что продукт может повредить вашу кожу. Сильное жжение или покалывание часто указывает на раздражение или повреждение кожного барьера. Лучше выбирать средства, которые мягко воздействуют на кожу, не причиняя дискомфорта.

3. Солнцезащитный крем нужен только на пляже

Многие думают, что использовать солнцезащитный крем нужно только в дни, когда они находятся на пляже. Это заблуждение. Ультрафиолетовое излучение присутствует круглый год, и даже в пасмурные дни кожа подвергается его воздействию. Наносите SPF ежедневно, независимо от того, проводите ли вы время на улице или находитесь в помещении.

4. Натуральные продукты всегда лучше

Натуральные ингредиенты — не всегда безопасные и эффективные. Некоторые растения и эфирные масла могут быть сильными раздражителями для кожи. В то время как химические ингредиенты часто более стабильны, контролируемы и безопасны для использования в косметических средствах.

5. Прыщи проходят быстрее, если к ним прикоснуться

Есть миф, что "побыстрее" избавляться от прыщей можно, если просто их выдавить. На самом деле, это может привести к воспалению, инфекции и даже следам на коже. Лучше оставить прыщи в покое и использовать соответствующие продукты, которые помогут им зажить.

Уход за кожей: возвращение к основам

Избавьтесь от мифов, которые могут только навредить. Помните: уход за кожей должен быть простым и разумным. Увлажнение, правильный выбор средств и защита от солнца — это то, что действительно важно для здоровья вашей кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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