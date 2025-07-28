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Вода — не барьер: что вы не знали о солнечных лучах и их воздействии на кожу

Загар и ультрафиолет: разница между водой и сушей в летний сезон
2:56
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Выбирая между загаром на пляже и в воде, многие не задумываются, где на самом деле темнеет больше всего. Несмотря на распространённое мнение, что вода защищает от ультрафиолетовых лучей, на практике это не совсем так. Влияние ультрафиолетового (УФ) излучения на кожу сильно зависит от того, находитесь ли вы в воде или на суше, и этот процесс объясняется не только действием солнечных лучей, но и физикой самого излучения.

Загар и тан-линии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Загар и тан-линии

Загар в воде: реальность и миф

Многие считают, что вода становится своего рода барьером для УФ-лучей. Однако это утверждение лишь частично верно. Вода действительно поглощает часть ультрафиолетового излучения, особенно UVB — лучи, которые вызывают ожоги. Но UVA — более мощные и глубокие лучи — способны проникать даже через водную поверхность. Это означает, что, находясь в воде, кожа всё равно подвергается воздействию солнечных лучей, особенно на первых сантиметрах глубины.

К тому же вода может создать ложное ощущение безопасности. Если температура воды снижает восприятие тепла, это может привести к тому, что люди проводят на солнце гораздо больше времени, чем следует, не осознавая, что получают сильное ультрафиолетовое излучение.

Загар на суше: что стоит учитывать

Когда вы находитесь вне воды, солнечные лучи воздействуют непосредственно на кожу. Здесь важными факторами становятся не только прямые лучи, но и отражение от окружающих поверхностей, таких как песок или морская пена, которые усиливают ультрафиолетовую нагрузку. Это означает, что загар на суше будет более интенсивным, чем в воде, поскольку УФ-излучение достигает кожи без препятствий.

Сравнение ультрафиолетового излучения

Сравнивая влияние солнечных лучей в воде и на суше, можно отметить несколько ключевых факторов:

  • В воде вода поглощает UVB-лучи, но пропускает UVA-лучи, которые проникают глубже в кожу. Поэтому, находясь в воде, вы всё равно получаете дозу ультрафиолета.
  • На суше солнечные лучи достигают кожи напрямую и без барьеров. Отражённый от песка или воды УФ-лучей ещё больше усиливает воздействие на кожу.

Как защитить свою кожу

Для безопасного загара, независимо от того, где вы находитесь, важно соблюдать несколько простых рекомендаций:

  • Всегда используйте солнцезащитный крем с высоким SPF, особенно после купания.
  • Избегайте солнечных лучей с 12:00 до 16:00, когда солнце наиболее активно.
  • Носите защитные аксессуары — шляпы, солнцезащитные очки, а также подходящую одежду.
  • Пейте много воды, чтобы поддержать увлажнение кожи.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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