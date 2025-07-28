Хотите быть в тренде? Эти аксессуары для пляжа покорят вас в 2025 году

Шляпы и сандалии, которые спасают от солнца и делают образ безупречным

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилист Анна Скороходова рассказала о том, как выбрать правильные аксессуары для отдыха на пляже, чтобы оставаться стильным и при этом соблюдать нормы приличия. В последние годы открытые наряды на пляжах и у бассейнов могут попасть под запрет, ведь депутаты Госдумы обсуждают возможность введения дресс-кода.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Жара

Уместность на пляже — что это значит

Стилист подчеркивает, что уместность в одежде — это очень относительное понятие. Она зависит от культурных норм и этических соображений.

"Мы не можем точно установить грани, но важно помнить, что каждый человек должен уважать личные границы других, даже в вопросах внешнего вида", — говорит Анна.

Так, находясь непосредственно на пляже, можно носить только купальник, однако по пути туда следует прикрыться. Стилист рекомендует носить накидку или футболку, чтобы не выглядеть неэтично.

"В местах, где не предназначено для загара, находиться только в плавках или купальнике не совсем правильно", — утверждает она.

Тренды аксессуаров для пляжа

На пляже стоит иметь легкое парео или вязаную накидку, чтобы выглядеть стильно и в то же время защититься от солнца. Также не забудьте про шляпы — это не только модный аксессуар, но и элемент безопасности.

"Широкополые соломенные шляпы в тренде, но они могут визуально добавить объема, особенно если вы миниатюрной комплекции", — отмечает стилист.

Модные сумки и обувь для пляжа

Что касается сумок, в моде соломенные модели с бамбуковыми ручками, а также прозрачные сумки, которые легко подобрать под любой пляжный наряд. Из обуви в этом сезоне актуальны сандалии с декоративными элементами — яркие, с металлическими застежками и даже фляжками, сообщает "Радио 1".

Уточнения

Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius — «добавочный») — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо.



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