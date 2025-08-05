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Гладкая и увлажненная кожа за пару минут: попробуй фейсслаггинг уже сегодня

Фейсслаггинг: простой и эффективный способ увлажнить сухую кожу с помощью вазелина
3:14
Моя семья » Красота и стиль

Сухая, стянутая кожа — это проблема, с которой сталкивается много людей, особенно в холодное время года или после длительного пребывания в кондиционированных помещениях. К счастью, существует простая и эффективная техника, которая помогает решить эту проблему. Это метод под названием "фейсслаггинг" или, проще говоря, обтирание лица специальным слоем бальзама, чтобы сохранить влагу.

Женщина наносит увлажняющий бальзам на лицо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина наносит увлажняющий бальзам на лицо

Что такое фейсслаггинг

Фейсслаггинг — это техника, основанная на нанесении тонкого слоя окклюзивного средства, как например, вазелин, поверх вашего ночного ухода, чтобы создать барьер. Этот барьер помогает удержать влагу и активные ингредиенты, предотвращая их испарение, и оставляет кожу идеально увлажненной. Метод приобрел популярность благодаря своей простоте и эффективности, а также доступности — всё, что вам нужно, это бальзам (например, вазелин или Аквафор).

Почему это работает

Суть метода — в создании защитного слоя на коже, который значительно снижает трансэпидермальную потерю влаги (ТЭПВ). Некоторые исследования показывают, что этот барьер может снизить ТЭПВ до 99%, что делает его идеальным решением для людей с сухой, обезвоженной или раздражённой кожей.

Кроме того, такой слой помогает усиливать действие увлажняющих компонентов, которые вы нанесли в предыдущих этапах ухода, ускоряя восстановление кожного барьера.

Как использовать фейсслаггинг

  • Очищение: начните с мягкого очищения лица. Важно, чтобы кожа была чистой и подготовленной для следующего этапа.
  • Увлажнение: нанесите увлажняющую сыворотку и крем. Выбирайте простые, не раздражающие составы без активных кислот или ретинола.
  • Запечатывание: в конце процедуры аккуратно нанесите тонкий слой вазелина или другого окклюзивного средства. Этот шаг поможет удержать влагу и усилить действие предыдущих увлажняющих средств.
  • Частота применения: рекомендуется делать фейсслаггинг 1-2 раза в неделю, если ваша кожа склонна к сухости. Для очень сухой кожи можно делать это чуть чаще. Однако для нормальной кожи достаточно одного-двух раз в неделю, чтобы избежать перегрузки.

Важные замечания

  • Не используйте фейсслаггинг с активными ингредиентами: такие компоненты как ретинол или кислоты могут раздражать кожу, если находятся под защитным слоем.
  • Утром: после ночного использования метода важно тщательно очистить лицо, чтобы удалить остатки средства и дать коже "дышать".

Подходящие средства для фейсслаггинга

  • Вазелин или аквафор: самые популярные и доступные средства.
  • Пептидные бальзамы для интенсивного увлажнения.

Фейсслаггинг — это быстрый и недорогой способ обеспечить коже интенсивное увлажнение, особенно если она склонна к сухости. Простой и доступный метод, который станет вашим спасением в борьбе за идеальную кожу.

Уточнения

Косметология - наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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