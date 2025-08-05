Гладкая и увлажненная кожа за пару минут: попробуй фейсслаггинг уже сегодня

Сухая, стянутая кожа — это проблема, с которой сталкивается много людей, особенно в холодное время года или после длительного пребывания в кондиционированных помещениях. К счастью, существует простая и эффективная техника, которая помогает решить эту проблему. Это метод под названием "фейсслаггинг" или, проще говоря, обтирание лица специальным слоем бальзама, чтобы сохранить влагу.
Фейсслаггинг — это техника, основанная на нанесении тонкого слоя окклюзивного средства, как например, вазелин, поверх вашего ночного ухода, чтобы создать барьер. Этот барьер помогает удержать влагу и активные ингредиенты, предотвращая их испарение, и оставляет кожу идеально увлажненной. Метод приобрел популярность благодаря своей простоте и эффективности, а также доступности — всё, что вам нужно, это бальзам (например, вазелин или Аквафор).
Суть метода — в создании защитного слоя на коже, который значительно снижает трансэпидермальную потерю влаги (ТЭПВ). Некоторые исследования показывают, что этот барьер может снизить ТЭПВ до 99%, что делает его идеальным решением для людей с сухой, обезвоженной или раздражённой кожей.
Кроме того, такой слой помогает усиливать действие увлажняющих компонентов, которые вы нанесли в предыдущих этапах ухода, ускоряя восстановление кожного барьера.
Фейсслаггинг — это быстрый и недорогой способ обеспечить коже интенсивное увлажнение, особенно если она склонна к сухости. Простой и доступный метод, который станет вашим спасением в борьбе за идеальную кожу.
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