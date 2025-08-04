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Как носить кружевной платок по-новому: 12 дерзких способов для смелых модниц

12 способов стилизовать кружевной платок: бандана, косынка, пояс и другие идеи
4:21
Моя семья » Красота и стиль

Забудь обыденные аксессуары! В этом сезоне кружевной платок становится настоящим must-have. С его помощью можно преобразить любой образ — от элегантного до дерзкого. Мы подготовили для тебя 12 креативных способов носить кружевной платок этим летом.

Девушка в белом кружевном платке и джинсовой куртке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в белом кружевном платке и джинсовой куртке

Бандана: кэжуал с акцентом

Сложи платок по диагонали треугольником и накинь его на голову, завязывая концы сзади узлом. Этот стиль отлично смотрится с джинсовыми куртками, футболками и casual-образами.

  • Совет: для максимального эффекта сочетай с джинсовой курткой и широкими брюками.

Косынка в стиле Одри Хепберн

Этот классический стиль подойдет для романтичных прогулок или летних встреч. Сложи платок по диагонали и завяжи под подбородком. Этот образ подчеркнёт элегантность и поможет создать атмосферу ретро.

  • Совет: отлично смотрится с льняными жакетами и солнцезащитными очками.

Шейный платок: акцент на шею

Сложи платок в полоску или треугольником, завяжи на шее узлом сбоку или спереди, как это делают француженки. Маленький бантик или свободные концы — и ты готова!

  • Совет: идеален для лёгких платьев и шелковых блуз.

Платок как пояс: стильный аксессуар для талии

Сложи платок полоской и продень через шлевки брюк или юбки. Завяжи сбоку или спереди узлом. Этот аксессуар моментально преображает образ и добавляет женственности.

  • Совет: подходит не только для джинсов, но и для лёгких летних платьев.

Баска из платка: неожиданный элемент

Закрепи платок на поясе, чтобы кружевные края выглядывали из-под одежды, создавая эффект баски. Этот стильный элемент добавит текстуры и интереса даже к самому простому наряду.

  • Совет: отлично подходит для юбок и платьев с высокой талией.

Накидка: лёгкость и романтика

Накинь платок на плечи, завязав концы сбоку или на груди. Для более креативного эффекта можно использовать брошку для закрепления.

  • Совет: накидка будет великолепно смотреться с джинсовками или летними ветровками.

Сумка с кружевным акцентом

Сверни платок и завяжи его на ручке сумки. Этот элемент добавит немного шика и неповторимости даже в самые обычные аксессуары.

  • Совет: используй с кожаными или джутовыми сумками — такие материалы идеально сочетаются с кружевом.

Украшение для волос: изящность и стиль

Преврати платок в часть прически: обвяжи им хвост, пучок или вплети в косу. Также можно сделать ободок или бант на голове. Вариантов масса!

  • Совет: чтобы платок не сползал, закрепи его невидимками.

Через петельку пиджака: элегантный акцент

Накинь одну часть платка на плечо, а кончик второй продень в петельку для пуговицы пиджака. Завяжи узел для завершения образа.

  • Совет: этот способ будет идеален для делового или вечернего выхода.

Как держатель для очков: практично и стильно

Накинь платок на шею, выведи кончики вперед, обвяжи дужки очков и завяжи на нужной длине.

  • Совет: отлично смотрится с большими очками и в стиле ретро.

Топ из кружевного платка: лёгкий и стильный образ

Завяжи платок на груди, соединяя концы сзади. Этот способ превратит обычную майку или платье в нечто более стильное и интересное.

  • Совет: такой топ можно носить поверх однотонных вещей, создавая яркий акцент.

Завязываем на застежку бейсболки: небрежный шик

Закрепи платок на застежке бейсболки, придав образу стильной небрежности.

  • Совет: это отличный способ добавить легкости и игривости в любой спортивный образ.

Кружевной платок — это универсальный аксессуар, который легко стилизуется под различные образы, от романтического до кэжуал. С помощью этих 12 идей ты сможешь добавить элегантности, игривости и оригинальности в каждый летний образ.

Уточнения

Мо́да - совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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