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Долой уколы: как китайская гимнастика с ручкой делает лицо подтянутым и без отеков

Китайская гимнастика с ручкой помогает избавиться от второго подбородка и отеков
4:47
Моя семья » Красота и стиль

Не хочешь прибегать к инъекциям или дорогостоящим процедурам, но мечтаешь о подтянутом лице и четком контуре? Китайская гимнастика с ручкой — это способ достичь потрясающих результатов всего за несколько минут в день. Эта техника, популярная в китайских соцсетях, помогает подтянуть лицо, избавиться от отеков и вернуть его естественную симметрию. Разберемся, как работает эта методика и чем она полезна для твоего лица.

Китайская гимнастика для лица с ручкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Китайская гимнастика для лица с ручкой

Что такое китайская гимнастика с ручкой

Представь себе: ты держишь обычную ручку в зубах и выполняешь простые упражнения. Это упражнение задействует мышцы нижней челюсти, щек и подбородка, что способствует улучшению овалу лица, уменьшению отечности и симметрии. И все это без использования дорогих процедур или инъекций. Всего 5-10 минут в день, и ты заметишь изменения!

Проблемы, с которыми поможет справиться гимнастика с ручкой

Нечеткий овал лица

  • Когда нижняя челюсть и область подбородка теряют тонус, линия лица становится расплывчатой. Гимнастика с ручкой помогает укрепить эти мышцы и вернуть четкие контуры.

Второй подбородок

  • С возрастом или при сидячем образе жизни скапливается лишняя жидкость в области подбородка. Упражнения с наклоном головы и фиксацией мышц помогают избавиться от застойных явлений и улучшить лимфоток.

Асимметрия и мимические проблемы

  • Если одна сторона лица выглядит более выраженной, чем другая, или уголки губ опущены, гимнастика с ручкой помогает активировать обе стороны лица одновременно и вернуть симметрию.

Как правильно выполнять гимнастику с ручкой: пошаговый комплекс

Линия подбородка

  • Как делать: зажми ручку зубами (передними или боковыми), концы ручки должны смотреть в стороны. Медленно поднимай голову вверх, ощущая натяжение в области подбородка и под челюстью. Затем плавно опусти голову назад.
  • Повтори: 20 раз.

Результат: подтяжка нижней части лица, повышение тонуса подъязычных мышц.

Мышцы щек и губ

  • Как делать: положи ручку горизонтально под нос (на верхней губе), как "усы". Сожми губами ручку и направь усилие вверх, задержись на 5 секунд, затем расслабься.
  • Повтори: 10-15 раз в 2-3 подхода.

Результат: разглаживание носогубной зоны, улучшение тонуса средней части лица.

Контур шеи и челюсти

  • Как делать: помести ручку в бок рта и зажми её коренными зубами. Поверни голову в сторону, слегка наклонив её вверх, и задержись на 5-10 секунд. Повтори в другую сторону.
  • Повтори: 10-15 раз на каждую сторону.

Результат: укрепление боковых мышц шеи, улучшение лимфотока и четкость линии челюсти.

Жевательные мышцы

  • Как делать: открой рот и нащупай точку перед ухом — это жевательная мышца. Аккуратно упрись в неё концом ручки, делая легкие нажатия, как будто вдавливаешь мышцу внутрь.
  • Повтори: 15-20 нажатий на обеих сторонах.

Результат: снятие напряжения с жевательных мышц, уменьшение визуальной ширины челюсти.

Как усилить эффект от гимнастики

Для максимального эффекта выполняй упражнения регулярно. Лучше всего делать гимнастику на очищенное лицо после душа или перед нанесением ночного ухода. Легкий лимфодренажный массаж перед упражнениями усилит результат и поможет быстрее достичь желаемого эффекта.

Что нужно учитывать при выполнении гимнастики с ручкой

  • Соблюдай регулярность: результат будет заметен после 1-2 недель практики. Мимика станет чище, контуры лица — более четкими, а макияж будет ложиться ровнее.
  • Подготовка: очисти кожу и вымой руки перед упражнениями. Также важно делать упражнения перед зеркалом, чтобы контролировать симметрию.
  • Удобство: при появлении дискомфорта немедленно остановись и расслабь мышцы.

Китайская гимнастика с ручкой — это доступный и эффективный способ вернуть лицо в форму, улучшив его контуры и уменьшив отеки. Регулярные упражнения помогут сохранить молодость и четкость овала лица, а также восстановить баланс мимики. Включив эти упражнения в свой уход за кожей, ты получишь лифтинг-эффект без необходимости прибегать к инъекциям и дорогостоящим процедурам.

Уточнения

Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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