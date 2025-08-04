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Летние прыщи? Разбираем, почему кожа страдает от жары и как победить акне

Ультрафиолет и плотная косметика вызывают прыщи летом, предупреждают дерматологи
5:06
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С приходом летнего тепла многие начинают сталкиваться с проблемой высыпаний на коже. Почему именно в жару прыщи становятся более заметными и активными? Давайте разберемся, что происходит с кожей в летний период и как правильно с этим бороться.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Почему лето — это испытание для кожи, склонной к акне

Летние высыпания — это результат сочетания нескольких факторов, которые усиливаются в жаркую погоду. Вот основные причины, почему кожа начинает "обсыпаться" в это время:

Повышенное потоотделение

  • Летом потовые железы начинают работать интенсивнее, пытаясь охладить тело. Пот, смешиваясь с кожным салом и мертвыми клетками кожи, создает идеальную среду для размножения бактерий. Это часто приводит к закупорке пор и воспалениям.

Активная работа сальных желез

  • Высокие температуры и влажность стимулируют сальные железы производить больше себума. Это увеличивает риск того, что кожное сало будет окисляться и загустевать, что, в свою очередь, забивает поры.

Размножение бактерий

  • Тепло и повышенная влажность — это идеальные условия для роста бактерий, в том числе тех, которые вызывают акне. Они перерабатывают кожное сало и вызывают воспалительные процессы.

Воздействие ультрафиолета

  • Несмотря на то, что солнечные лучи могут временно уменьшить видимость прыщей, ультрафиолет повреждает кожу. В ответ сальные железы начинают работать активнее, пытаясь восстановить защитный барьер, что часто приводит к новым высыпаниям.

Использование плотной косметики

  • В летний период многие начинают использовать более плотные средства, такие как солнцезащитные кремы или макияж, которые могут забивать поры, особенно если их не удалять тщательно.

Трение и окклюзия

  • Летняя жара часто сопровождается ношением тесной одежды или головных уборов, которые создают дополнительное трение и раздражение на коже. Это может привести к высыпаниям, особенно на спине, груди или плечах.

Как справиться с прыщами летом

Чтобы бороться с акне в жаркое время года, важно соблюдать несколько принципов, которые помогут улучшить состояние кожи и предотвратить появление новых высыпаний.

Правильное очищение кожи

Очищение — первый шаг в уходе за проблемной кожей. Используй мягкие очищающие средства дважды в день — утром и вечером. Это поможет удалить пот и загрязнения, не нарушая естественный защитный барьер кожи.

  • Избегай агрессивных скрабов и мыла, так как они могут сделать кожу более уязвимой и вызвать усиление выработки кожного сала.

Легкие текстуры для увлажнения

  • Даже если у тебя жирная или проблемная кожа, она нуждается в увлажнении. Однако выбирай легкие текстуры: гели, флюиды или сыворотки, которые не забивают поры. Подбирай средства с пометкой "не комедогенно", чтобы избежать закупорки пор.

Солнцезащитные средства

  • Солнцезащитный крем необходим в любое время года, но особенно в летний период. Для проблемной кожи лучше выбирать легкие, некомедогенные кремы с SPF 30-50. Это защитит кожу от ультрафиолетового излучения и не забьет поры.

Использование активных ингредиентов для борьбы с акне

В летний уход можно добавить активные компоненты, которые помогут бороться с прыщами и контролировать их развитие. Вот некоторые из них:

  • Салициловая кислота (BHA): помогает очистить поры, предотвращает их забивание и обладает противовоспалительным действием. Сыворотки или тоники с 1-2% салициловой кислоты идеально подходят для борьбы с акне.
  • Азелаиновая кислота: эффективна для уменьшения воспалений и постакне. Она не вызывает сильной фоточувствительности, что делает её идеальной для летнего использования.
  • Ниацинамид (витамин B3): регулирует выработку себума, укрепляет защитный барьер кожи и снижает воспаление. Ниацинамид можно использовать как утром, так и вечером.

Своевременное удаление пота и загрязнений

  • Если ты активно потеешь, важно своевременно умыться, чтобы смыть пот и излишки себума. Это поможет предотвратить закупорку пор и появление новых прыщей.

Летние высыпания — это довольно распространенная проблема, вызванная рядом факторов, таких как повышенное потоотделение, активная работа сальных желез и воздействие ультрафиолета. Однако с помощью правильного ухода, активных ингредиентов и подходящих средств можно эффективно бороться с акне, улучшая состояние кожи даже в самый жаркий сезон. Главное — это регулярность ухода и внимание к потребностям своей кожи.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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