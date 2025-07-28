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Не носите колготки с этим! Как избежать модных ошибок, которые портят стиль

Колготки, которые могут сделать или разрушить ваш образ: 5 важных правил, которые вы должны знать
3:41
Моя семья » Красота и стиль

Колготки — это не просто элемент одежды, а настоящая основа стиля. Правильно подобранные, они могут не только дополнить образ, но и стать его ярким акцентом. Но чтобы колготки всегда выглядели гармонично, нужно соблюдать несколько простых, но важных правил.

Девушка в колготках
Фото: Designed be Freepik by user15285612, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в колготках

Плотность колготок

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе колготок, — это их плотность, которая измеряется в den. Чем выше это значение, тем плотнее колготки.

  • 5-15 den — ультратонкие, почти незаметные колготки, идеально подходящие для теплой погоды и официальных мероприятий.
  • 20-40 den — тонкие, отлично подходят для весны и осени. Они немного скрывают недостатки кожи, но при этом сохраняют элегантный вид.
  • 50-70 den — колготки средней плотности, лучше всего подходят для прохладной погоды. Они более прочные и теплые.
  • 80 den и выше — плотные колготки, которые идеально подходят для зимы. Могут быть матовыми или с легким блеском.

Цвет колготок

Цвет также имеет большое значение:

  • Телесные (нюдовые) — классический вариант, который должен быть в гардеробе каждой женщины. Важно подобрать оттенок, который максимально совпадает с тоном вашей кожи.
  • Черные — универсальный выбор. Черные колготки стройнят ноги и придают образу элегантности.
  • Цветные — для смелых и ярких образов. Но важно правильно сочетать их с остальной одеждой. Модели с узором придадут образу индивидуальности, но требуют внимательности в сочетаниях.

Сочетание с одеждой

Колготки идеально смотрятся с юбками и платьями нейтральных оттенков. Плотные колготки отлично подходят для мини-юбок и шорт, особенно если их носить с ботинками или сапогами. В сочетании с трикотажными платьями лучше выбрать матовые модели.

Если колготки носят под брюки, то плотность и цвет не имеют большого значения, главное, чтобы они не были видны из-под одежды.

Сочетание с обувью

  • Черные туфли идеально сочетаются с черными колготками. Телесные колготки также подходят, но их следует выбирать так, чтобы они были незаметными.
  • С цветными туфлями лучше носить колготки нейтральных оттенков или в тон обуви.
  • С туфлями с открытым носком колготки не носят — это моветон.
  • Черные ботинки и ботильоны отлично сочетаются с черными колготками любой плотности.
  • С цветными ботинками лучше носить колготки в тон обуви или нейтрального цвета.
  • С грубыми ботинками можно смело носить колготки с узором или в сетку.
  • С высокими сапогами можно выбирать колготки любой плотности и цвета, в зависимости от остального образа.
  • С сапогами-ботфортами лучше носить плотные черные колготки или в тон обуви.

Тренды и рекомендации

В последние сезоны цветные колготки снова в моде. Смело выбирайте яркие оттенки, но не забывайте о чувстве меры. Колготки с принтом — отличный способ добавить индивидуальности, но важно, чтобы рисунок сочетался с остальной одеждой. Колготки в сетку — это смелый и сексуальный тренд, который можно носить с рваными джинсами, юбками-карандашами или платьями в стиле гранж.

Белые колготки — спорный тренд, который требует особого подхода. Их лучше носить с одеждой темных оттенков или сочетать с обувью светлых тонов.

Уточнения

Колго́тки (от чеш. kalhoty, что в чешском означает «брюки») — вид нижнего белья, представляющий собой пару чулок, соединённую с трусами. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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