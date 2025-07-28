Может ли косметика навредить вам? 5 средств, которые нужно выбросить немедленно

Полки в ванной могут стать настоящим кладом забытых или просроченных бьюти-продуктов. Старые кремы, пустые пузырьки и косметика с истекшим сроком годности — пора навести порядок. Ведь косметика, как и любой другой продукт, имеет срок хранения, и использовать её после этого не стоит. Косметолог Ирина Созинова делится списком продуктов, которые надо немедленно выкидывать.
Если не можете вспомнить, когда покупали тушь, лучше не рискуйте. Тушь для ресниц имеет срок годности 3-6 месяцев. По прошествии этого времени в ней начинают развиваться бактерии, которые при контакте с глазами могут вызвать воспаление, покраснение, залипание ресниц и инфекции. Несмотря на то что тушь может выглядеть "еще хорошей", здоровье глаз важнее экономии.
Если крем изменил запах, текстуру или цвет, это знак, что он не годен. Активные компоненты теряют свою эффективность, а недостаток консервантов может привести к размножению микробов. Использование просроченного крема может вызвать раздражение или сыпь.
Гели с ментоловыми частичками и средствами, содержащими спирт и ПАВ (поверхностно-активные вещества), вызывают раздражение и обезвоживание кожи. Они разрушают барьер кожи и могут привести к серьезным проблемам с её состоянием. Даже если средство вызывает ностальгию по путешествиям, лучше распрощаться с ним.
Кислоты работают только при правильном pH и свежем составе. Если пилинг долго стоял открытым, его эффективность снизилась, а риски раздражения кожи значительно возросли. Не рискуйте здоровьем кожи, замените старый пилинг на новый.
Пудры, румяна и тени не должны пахнуть затхло. Если такие средства изменили текстуру или испортились, их лучше выкинуть. Они могут вызвать раздражение и не будут хорошо ложиться на кожу, портя макияж и настроение.
Если вы давно не пользовались шампунем или маской, вероятно, что-то в них не устроило. Такие средства лучше не использовать снова. Помните, что косметика — это инвестиция в здоровье, и не стоит экономить на своем теле и коже.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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