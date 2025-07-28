Может ли косметика навредить вам? 5 средств, которые нужно выбросить немедленно

От туши до пудры: 5 продуктов, которые уже не выполняют свою роль

2:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Полки в ванной могут стать настоящим кладом забытых или просроченных бьюти-продуктов. Старые кремы, пустые пузырьки и косметика с истекшим сроком годности — пора навести порядок. Ведь косметика, как и любой другой продукт, имеет срок хранения, и использовать её после этого не стоит. Косметолог Ирина Созинова делится списком продуктов, которые надо немедленно выкидывать.

Фото: https://www.herworld.co.id/gallery/teaser/60c70bf9cec287e864187f1618707552.jpg Косметика

Старая тушь для ресниц

Если не можете вспомнить, когда покупали тушь, лучше не рискуйте. Тушь для ресниц имеет срок годности 3-6 месяцев. По прошествии этого времени в ней начинают развиваться бактерии, которые при контакте с глазами могут вызвать воспаление, покраснение, залипание ресниц и инфекции. Несмотря на то что тушь может выглядеть "еще хорошей", здоровье глаз важнее экономии.

Крем с истекшим сроком годности

Если крем изменил запах, текстуру или цвет, это знак, что он не годен. Активные компоненты теряют свою эффективность, а недостаток консервантов может привести к размножению микробов. Использование просроченного крема может вызвать раздражение или сыпь.

Средства с агрессивным составом

Гели с ментоловыми частичками и средствами, содержащими спирт и ПАВ (поверхностно-активные вещества), вызывают раздражение и обезвоживание кожи. Они разрушают барьер кожи и могут привести к серьезным проблемам с её состоянием. Даже если средство вызывает ностальгию по путешествиям, лучше распрощаться с ним.

Застоявшиеся кислотные пилинги

Кислоты работают только при правильном pH и свежем составе. Если пилинг долго стоял открытым, его эффективность снизилась, а риски раздражения кожи значительно возросли. Не рискуйте здоровьем кожи, замените старый пилинг на новый.

Косметика с неприятным запахом

Пудры, румяна и тени не должны пахнуть затхло. Если такие средства изменили текстуру или испортились, их лучше выкинуть. Они могут вызвать раздражение и не будут хорошо ложиться на кожу, портя макияж и настроение.

Шампуни и маски, которые не радуют

Если вы давно не пользовались шампунем или маской, вероятно, что-то в них не устроило. Такие средства лучше не использовать снова. Помните, что косметика — это инвестиция в здоровье, и не стоит экономить на своем теле и коже.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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