Забудьте о ботоксе, сделайте эти 5 упражнений для долголетия

Многие из нас ищут чудо-средства, способные замедлить старение. Но, как показывают исследования, секрет не скрывается в сыворотках и кремах, а в том, как мы двигаемся. Согласно обзору литературы за 2021 год, регулярные физические упражнения могут значительно замедлить старение клеток, улучшая состояние организма на клеточном уровне.
Пилатес — это один из самых эффективных способов улучшить физическое состояние, не перегружая суставы. По словам инструктора по пилатесу Эммы Столворти, он помогает развить силу, подвижность и уверенность. Этот метод особенно полезен для людей всех возрастов и телосложений, так как в нем используется низкая физическая нагрузка.
Эмма подчеркивает, что пилатес развивает глубокую функциональную физическую силу, улучшает осанку, укрепляет суставы и повышает плотность костей. Регулярные занятия помогают снизить травматизм, улучшить баланс и двигательные функции, что особенно важно в зрелом возрасте. Особенно полезным является тренировка центра тяжести, которая способствует гибкости и облегчает повседневные движения.
Эти упражнения можно выполнять дома, не выходя в спортзал, и они идеально подойдут для всех, кто хочет замедлить старение и улучшить качество жизни. Начните делать их два-три раза в неделю, и ваше будущее "я" обязательно поблагодарит вас.
Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
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