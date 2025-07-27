Забудьте о ботоксе, сделайте эти 5 упражнений для долголетия

5 упражнений пилатеса, которые помогают сохранить молодость тела

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Многие из нас ищут чудо-средства, способные замедлить старение. Но, как показывают исследования, секрет не скрывается в сыворотках и кремах, а в том, как мы двигаемся. Согласно обзору литературы за 2021 год, регулярные физические упражнения могут значительно замедлить старение клеток, улучшая состояние организма на клеточном уровне.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пилатес на подвесах

Пилатес как секрет долголетия

Пилатес — это один из самых эффективных способов улучшить физическое состояние, не перегружая суставы. По словам инструктора по пилатесу Эммы Столворти, он помогает развить силу, подвижность и уверенность. Этот метод особенно полезен для людей всех возрастов и телосложений, так как в нем используется низкая физическая нагрузка.

Преимущества пилатеса

Эмма подчеркивает, что пилатес развивает глубокую функциональную физическую силу, улучшает осанку, укрепляет суставы и повышает плотность костей. Регулярные занятия помогают снизить травматизм, улучшить баланс и двигательные функции, что особенно важно в зрелом возрасте. Особенно полезным является тренировка центра тяжести, которая способствует гибкости и облегчает повседневные движения.

Пять упражнений пилатеса для долголетия

Сгибание таза: это упражнение укрепляет ягодичные мышцы и мышцы спины, улучшая подвижность позвоночника и поддерживая осанку. Лягте на спину, напрягите ягодицы и поднимайте бедра от пола. Повторите 10-15 раз.

Круги на одной ноге: это упражнение развивает гибкость бедра, улучшает стабильность и укрепляет пресс. Лягте на спину, поднимите ногу вверх и делайте круги по часовой стрелке. Повторите 10-15 раз с каждой ногой.

Подъемы ног с боку: упражнение задействует боковые мышцы бедра, что помогает поддерживать стабильность при ходьбе и предотвращает падения. Лягте на бок и поднимайте верхнюю ногу, повторяя 10-15 раз.

Планка: это упражнение прорабатывает не только пресс, но и мышцы плеч, рук и ног. Задержитесь в положении планки на 30-60 секунд, держите тело в прямой линии.

Растяжка по-русалочьи: это упражнение расслабляет мышцы нижней части спины и улучшает подвижность грудного отдела позвоночника. Сядьте на коврик, наклонитесь в бок, растягивая мышцы, и повторите с другой стороны.

Эти упражнения можно выполнять дома, не выходя в спортзал, и они идеально подойдут для всех, кто хочет замедлить старение и улучшить качество жизни. Начните делать их два-три раза в неделю, и ваше будущее "я" обязательно поблагодарит вас.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.



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