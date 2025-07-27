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Короткие ногти 2025: освободите свои руки от длины — тренд, который меняет всё

Короткие ногти — новый тренд 2025 года
1:35
Моя семья » Красота и стиль

Короткие ногти — это не просто модный тренд, это революция в мире красоты. В 2025 году короткие ногти станут главным аксессуаром, изменив привычное представление о маникюре. Почему? Потому что они сочетают в себе элегантность и удобство, позволяя нам наслаждаться стилем и функциональностью одновременно.

Здоровые ногти
Фото: https://i.pinimg.com/originals/83/8e/fb/838efb910a6dbc5a550a09133070d10f.jpg
Здоровые ногти

Ещё недавно длинные ногти были символом красоты и изысканности, однако всё изменилось. Минимализм, который царит в моде на одежду, проник и в мир маникюра. Дизайнеры и знаменитости активно подхватывают эту тенденцию, и теперь короткие ногти стали новым стандартом красоты.

Преимущества коротких ногтей очевидны. Во-первых, они удобны в повседневной жизни: не ломаются, не задевают вещи, не мешают работе. Во-вторых, короткие ногти смотрятся аккуратно и сдержанно, что идеально подходит для делового стиля и повседневных образов.

Не менее важен и тренд на естественность, который набирает популярность. Короткие ногти позволяют легко создать натуральный, но стильный образ. Также их удобно украшать лаком нейтральных оттенков или использовать минималистичные дизайны, что ещё больше подчеркивает элегантность и простоту.

Многие специалисты отмечают, что короткие ногти становятся идеальной основой для экспериментов с текстурами и цветами, что невозможно на длинных ногтях. К тому же, уход за ними значительно проще.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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