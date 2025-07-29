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Хвост, локоны, пучок: 5 супер-быстрых причёсок для вечеринки

Вечерняя укладка за 5 минут: простые причёски для элегантного образа
2:02
Моя семья » Красота и стиль

Вечерний образ не всегда требует сложных укладок и часов перед зеркалом. Иногда достаточно всего 5 минут, чтобы создать стильную и элегантную причёску. Мы подобрали несколько лёгких вариантов, которые помогут вам выглядеть потрясающе даже в последний момент.

Женщина с прической
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с прической

1. Низкий хвост с волнами

Простой и элегантный вариант для любого вечера. Сделайте низкий хвост, а затем добавьте лёгкие волны при помощи утюжка или плойки. Такой образ будет выглядеть аккуратно и стильно.

2. Лёгкие локоны на бок

Сделайте боковой пробор и накрутите волосы на плойку, создав лёгкие локоны. Затем заколите одну сторону за ушком с помощью стильной заколки или шпильки. Это займет всего 5 минут, а результат будет просто потрясающим.

3. Пучок на макушке

Для быстрого и стильного образа соберите волосы в пучок на макушке. Не делайте его слишком аккуратным — небольшая небрежность придаст образу романтичности. Этот вариант идеально подойдет для вечера, когда нужно выглядеть стильно, но без лишних усилий.

4. Заплетённая коса

Еще один быстрый и красивый вариант — заплести небольшую косу с одного бока и закрепить её на другом, при этом оставив остальную часть волос распущенной. Такая причёска идеально подойдет для вечера с друзьями или романтического ужина.

5. Половина собранных волос

Простой и стильный способ создать вечерний образ за 5 минут — это собрать часть волос на макушке в хвост или пучок, оставив остальную часть распущенной. Эта причёска выглядит модно и не требует много времени.

С этими простыми и быстрыми причёсками вы сможете выглядеть безупречно даже в самые загруженные дни. Главное — не бояться экспериментировать и находить свой идеальный вечерний стиль.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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