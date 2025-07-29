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Раскрываем секрет идеального массажа: какое масло выбрать для вашего типа кожи

Массажные масла для разных типов кожи: как выбрать лучший продукт для увлажнения и расслабления
1:56
Моя семья » Красота и стиль

Массаж помогает не только расслабиться, но и значительно улучшить состояние эпидермиса. Для достижения наилучших результатов важно выбрать масло, подходящее именно для вашего типа. Мы расскажем, как правильно подобрать средство для сухого, жирного и чувствительного типа кожи, чтобы сделать уход за собой максимально эффективным.

Лимфодренажный массаж
Фото: https://sun9-13.userapi.com/impg/OO_odO7egebDCmf3-GCPiCtiX3cXNbN9yKpGrw/riJF6l2vDWY.jpg?size=604x402&quality=95&sign=b0ef0479e721302c15d757d4bb6df14a&type=album
Лимфодренажный массаж

1. Для сухой кожи: масла с интенсивным увлажнением

Если у вас сухая кожа, выбирайте массажные масла с глубокими увлажняющими свойствами. Масла, такие как аргановое, оливковое и масло авокадо, помогут восстановить баланс влаги и подарят коже мягкость и бархатистость. Эти масла также идеально подходят для улучшения эластичности кожи и борьбы с шелушением.

2. Для жирной кожи: лёгкие масла без излишков жира

Для жирной кожи выбирайте массажные масла с лёгкой текстурой, такие как масло виноградных косточек или масла с экстрактами цитрусовых. Они не перегружают кожу, а, наоборот, регулируют выработку кожного сала, предотвращая появление жирного блеска. Эти масла помогут сузить поры и улучшить кровообращение, при этом не оставляя жирной плёнки.

3. Для чувствительной кожи: успокаивающие масла

Если у вас чувствительная кожа, обратите внимание на масла с успокаивающим эффектом, такие как масло лаванды или ромашки. Они помогут снять раздражение, уменьшить покраснение и подарить коже ощущение комфорта.

Правильный выбор масла для массажа

Правильное массажное масло — это не только приятный запах и текстура, но и активные компоненты, подходящие для вашего типа кожи. Учитывая её особенности, вы сможете улучшить внешний вид и получить максимальный результат от процедуры.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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