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Шарик на щеках? Избегаем главной ошибки при нанесении кремовых румян

Румяна-стики для идеального макияжа: как их правильно наносить на кожу
2:56
Моя семья » Красота и стиль

Если вы хотите, чтобы румяна придавали вашему лицу здоровое сияние и естественный вид, важно не только выбрать подходящий продукт, но и правильно его наносить. Кремовые румяна в стике или в виде крема — идеальное средство для того, чтобы мгновенно освежить кожу и добавить ей сияния. Однако, как предупреждает визажист Роберто Сигуэро, все волшебство скрывается в правильной технике нанесения.

Девушка наносит румяна
Фото: https://i.pinimg.com/736x/0f/af/32/0faf3229e0b82159ceaa15a5e70b9dd2.jpg
Девушка наносит румяна

Как не сделать ошибку при использовании кремовых румян

Согласно Сигуэро, самой распространенной ошибкой является неправильное нанесение румян, из-за чего они могут выглядеть, как "шарики" на щеках. Чтобы избежать этого, важно помнить несколько простых правил:

  • Наносите крем к крему и пудру к пудре. Если нанести кремовые румяна поверх пудры, результат будет далек от идеала — макияж начнёт "распадаться", и кожа приобретет неестественный вид.
  • Увлажнение — ключ к идеальному нанесению. Чтобы кремовые румяна ложились ровно и красиво, убедитесь, что ваша кожа хорошо увлажнена. На сухой или обезвоженной коже средство не распределится равномерно, что приведет к пятнам и неестественному виду.
  • Наносите аккуратно. Используйте для нанесения румян пальцы или тонкую кисть, берите небольшое количество средства и наносите его легкими движениями, аккуратно растушевывая. Это поможет создать естественный и свежий вид.

Лучшее время для нанесения румян — после тонального крема. Если вы нанесли кремовые румяна поверх пудры, это приведет к неприятному эффекту "торта". Однако если румяна нанести на кремовую основу, результат будет гораздо лучше. Вы можете наносить румяна после консилера и тонального крема или в конце макияжа, после макияжа глаз и губ — оба способа имеют право на жизнь, и какой выбрать, зависит от ваших предпочтений.

Секрет безупречного результата — это смешивание. Чтобы румяна ложились ровным и мягким слоем, важно не оставлять на коже "морщин" или видимых подтеков. И если вы сомневаетесь, стоит ли запечатать их пудрой, то лучше избегать этого. Пудра забирает сияние кремовых румян, а значит, естественность и свежесть будут потеряны.

Идеальный продукт для путешествий. Румяна-стики удобны тем, что их можно использовать не только для щек, но и для губ или даже век. Они компактны и идеально подходят для быстрого и легкого макияжа в дороге.

Вот такие простые, но важные рекомендации помогут вам избежать распространенных ошибок и использовать кремовые румяна правильно. С их помощью можно создать естественный и свежий макияж, который будет долго держаться и выглядеть прекрасно.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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