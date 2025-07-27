Шарик на щеках? Избегаем главной ошибки при нанесении кремовых румян

Если вы хотите, чтобы румяна придавали вашему лицу здоровое сияние и естественный вид, важно не только выбрать подходящий продукт, но и правильно его наносить. Кремовые румяна в стике или в виде крема — идеальное средство для того, чтобы мгновенно освежить кожу и добавить ей сияния. Однако, как предупреждает визажист Роберто Сигуэро, все волшебство скрывается в правильной технике нанесения.
Согласно Сигуэро, самой распространенной ошибкой является неправильное нанесение румян, из-за чего они могут выглядеть, как "шарики" на щеках. Чтобы избежать этого, важно помнить несколько простых правил:
Лучшее время для нанесения румян — после тонального крема. Если вы нанесли кремовые румяна поверх пудры, это приведет к неприятному эффекту "торта". Однако если румяна нанести на кремовую основу, результат будет гораздо лучше. Вы можете наносить румяна после консилера и тонального крема или в конце макияжа, после макияжа глаз и губ — оба способа имеют право на жизнь, и какой выбрать, зависит от ваших предпочтений.
Секрет безупречного результата — это смешивание. Чтобы румяна ложились ровным и мягким слоем, важно не оставлять на коже "морщин" или видимых подтеков. И если вы сомневаетесь, стоит ли запечатать их пудрой, то лучше избегать этого. Пудра забирает сияние кремовых румян, а значит, естественность и свежесть будут потеряны.
Идеальный продукт для путешествий. Румяна-стики удобны тем, что их можно использовать не только для щек, но и для губ или даже век. Они компактны и идеально подходят для быстрого и легкого макияжа в дороге.
Вот такие простые, но важные рекомендации помогут вам избежать распространенных ошибок и использовать кремовые румяна правильно. С их помощью можно создать естественный и свежий макияж, который будет долго держаться и выглядеть прекрасно.
Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.
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