Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Николас Тихомиров объясняет, как бороться с амнезией ягодичных мышц
Укроп полезен при диабете и остеопорозе благодаря своему минеральному составу
Уганда наращивает экспорт кофе: объёмы и доходы бьют рекорды
Семейство Кардашьян устроило праздник в армянском стиле в Лос-Анджелесе
Фундучное чудо: печенье из 3 ингредиентов без муки и масла – рецепт для здорового перекуса
Телёнок Джеймс, воспитанный собаками, теперь считает себя частью собачьей стаи
NASA: ИИ впервые автономно управлял съёмкой из космоса
В России могут снять запрет на продажу долгов за коммуналку коллекторским агентствам
Летний интерьер Чарлстона: 5 идей, которые освежат ваш дом этим летом

Целлюлит исчезает с каждым днем: узнайте, какие продукты нужно добавить в рацион

Эти продукты помогут вам бороться с целлюлитом: включите их в рацион для идеальной кожи
1:57
Моя семья » Красота и стиль

Целлюлит — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о нарушениях в организме. Правильное питание может стать важной частью борьбы с этой проблемой. Узнайте, какие продукты помогут вам уменьшить проявления целлюлита и улучшить состояние кожи.

Целлюлит
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Целлюлит

1. Ягоды: антиоксиданты для борьбы с целлюлитом

Ягоды, такие как клубника, черника и малина, являются отличным источником антиоксидантов. Они помогают улучшить кровообращение, укрепляют сосуды и снижают воспаления, что может уменьшить проявления целлюлита.

2. Зелёный чай: укрепление кожи и ускорение обмена веществ

Зелёный чай содержит катехины, которые способствуют ускорению обмена веществ и сжиганию жира. Регулярное потребление зелёного чая может помочь в борьбе с целлюлитом, улучшая тонус кожи и предотвращая накопление жировых отложений.

3. Омега-3 жирные кислоты: борьба с воспалениями

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, льняном семени и орехах, помогают бороться с воспалениями, которые могут способствовать появлению целлюлита. Эти полезные жиры также улучшают эластичность кожи и её способность восстанавливаться.

4. Цитрусовые: улучшение циркуляции и детоксикация

Цитрусовые, такие как апельсины и грейпфруты, содержат витамин C, который необходим для синтеза коллагена и улучшения циркуляции крови. Эти фрукты помогают укрепить сосуды и выводить токсины, что способствует уменьшению целлюлита.

Правильное питание — важный шаг в борьбе с целлюлитом

Не существует чудо-продукта, который полностью избавит от целлюлита, но включение этих продуктов в ежедневный рацион поможет улучшить состояние кожи и уменьшить его проявления.

Уточнения

Целлюлит особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Тысячи рейсов задержаны в США из-за аномальной жары, сообщает FlightAware
Станислав Садальский попробовал трюфель и поделился впечатлениями
Йогурт + желе = летний десерт: простой рецепт, минимум усилий, максимум вкуса
Маски для лица: как выбрать те, которые реально омолаживают и придают коже свежесть и сияние
Онколог Илья Романов: главная угроза в отпуске — длительное пребывание на солнце
Скорость, вес и паузы между подходами: как эти факторы влияют на интенсивность
Шведы в восторге: зачем добавлять яйцо в кофе — польза и рецепт
Обломок Starlink упал в болгарской Якоруде: учёные предупреждают об опасности космического мусора
Как подкормить баклажаны в августе
В России предупредили об угрозе вечных химикатов в осадках и продуктах питания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.