Четыре шага к идеальной коже вокруг глаз: советы, которые изменят ваше лицо

Профессиональные советы по уходу за кожей вокруг глаз: как сохранить свежесть и молодость на долгие годы

2:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа вокруг глаз — самая тонкая и чувствительная, и именно здесь чаще всего появляются первые признаки старения. Чтобы сохранить её свежесть и молодость, важно правильно ухаживать за этой зоной. Сегодня мы расскажем о секретах ухода за кожей вокруг глаз, которые помогут вам избежать морщин и тёмных кругов.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Девушка

Почему кожа вокруг глаз требует особого внимания?

Кожа вокруг глаз очень чувствительна и подвержена первыми признаками старения. С возрастом здесь появляются морщины, тёмные круги и отёки. Поэтому важно уделять этому участку лица внимание, начиная с молодого возраста.

Увлажнение и питание

Основной секрет ухода за кожей вокруг глаз — это увлажнение. Выбирайте кремы с гиалуроновой кислотой или витамином E, которые увлажняют и питают. Эти компоненты помогают сохранить упругость и предотвращают появление мелких морщин.

Защита от солнца

Никогда не забывайте использовать крем с SPF даже для зоны вокруг глаз. Ультрафиолетовые лучи ускоряют старение кожи и могут усилить появление пигментных пятен. SPF-защита — это обязательный шаг в уходе.

Маски и компрессы

Для борьбы с отёками и тёмными кругами используйте охлаждающие маски или компрессы с экстрактом огурца или зеленого чая. Они успокаивают кожу, уменьшают воспаление и восстанавливают тонус.

Правильный сон

Не менее важен и здоровый сон, так как он напрямую влияет на состояние кожи. Недосып вызывает отёки и тёмные круги, поэтому постарайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.

Уход за кожей вокруг глаз — это инвестиция в вашу молодость и красоту, которую стоит начинать как можно раньше. Регулярное увлажнение, защита от солнца и правильный сон помогут сохранить эту зону свежей и ухоженной на долгое время.

Уточнения

Глаз — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.



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