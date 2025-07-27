Прощай, круглое лицо! 4 причёски, которые сделают вас стройнее и элегантнее

Идеальная стрижка для круглого лица найдена: создаём гармоничный образ

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор стрижки для круглого лица — это важный шаг, который поможет создать гармоничный и стильный образ. Правильная причёска может визуально удлинить лицо и сбалансировать его пропорции. Сегодня мы расскажем, какие стрижки идеально подойдут для круглого лица и подчеркнут вашу индивидуальность.

Фото: https://attuale.ru/wp-content/uploads/2019/01/Trimming-your-hair.jpg Девушка стрижёт волосы

Лестница: динамика и объём

Стрижка «лестница» — отличный вариант для круглого лица, так как она образует вертикальные линии, визуально вытягивая его. Каскадно спадающие пряди по бокам создают объем и балансируют пропорции, придавая лицу более вытянутую и гармоничную форму.

Каре с удлинением: стиль и элегантность

Каре — это классика, но для круглого лица лучше выбирать удлиненный вариант. Линии, которые доходят до подбородка или чуть ниже, будут создавать иллюзию более узкого овала, а лёгкие асимметричные элементы подчеркнут женственность.

Боб с объёмом на макушке

Если ваша цель — визуально удлинить лицо, выберите боб с объёмом на макушке. Такая стрижка не только сбалансирует пропорции, но и поможет скрыть лишний объём по бокам, придавая образу строгий и элегантный вид.

Длинные волосы с пробором сбоку

Если вы любите длинные волосы, попробуйте делать пробор сбоку — это отличное решение для круглого лица. Такой стиль придаст лицу более вытянутую форму, а пряди, падающие на одну сторону, добавят асимметрии и лёгкости образу.

Эксперименты с длиной и формой

Основное правило для круглого лица — избегать слишком коротких стрижек и объёмных причёсок на уровне щёк. Линии, которые удлиняют лицо, всегда будут смотреться выгодно.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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