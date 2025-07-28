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Как восстановить волосы после окрашивания: 5 лучших средств, которые реально работают

Лучшие средства для восстановления волос после окрашивания: уход, который вернёт здоровье вашим локонам
2:34
Моя семья » Красота и стиль

Окрашивание волос может нанести серьезный вред их структуре, лишая локоны влаги и упругости. Чтобы вернуть им здоровье и блеск, необходим качественный уход с правильными средствами.  Сегодня мы поделимся списком лучших продуктов для восстановления волос после окрашивания, которые помогут вернуть им силу и красоту.

Шампунь и кондиционер
Фото: flickr.com by geehairimages, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шампунь и кондиционер

1. Маска для восстановления от L’Oréal Professionnel

Одна из лучших масок для восстановления поврежденных волос после окрашивания. Она глубоко питает и увлажняет локоны, восстанавливая их структуру и придавая им блеск. Она идеально подходит для волос, которые потеряли свою упругость и здоровый вид из-за химических процедур.

2. Шампунь и кондиционер для окрашенных волос от Redken

Redken предлагает целую линейку продуктов для ухода за окрашенными волосами. Шампунь и кондиционер в сочетании эффективно восстанавливают пряди, запечатывая цвет и предотвращая вымывание пигмента. Эти средства придают волосам мягкость и гладкость, а также защищают от повреждений.

3. Сыворотка для восстановления от Kérastase

Сыворотка от Kérastase — это спасение для волос, которым нужно восстановление после окрашивания. Она защищает пряди от внешних повреждений и восстанавливает их внутреннюю структуру, предотвращая ломкость и появление секущихся кончиков. Сыворотка также увлажняет и придаёт волосам здоровый блеск.

4. Масло для волос от Moroccanoil

Масло Moroccanoil с аргановым маслом — это средство, которое идеально восстанавливает волосы, сделав их мягкими, блестящими и ухоженными. Оно помогает восстановить поврежденную структуру, насыщая локоны важными питательными веществами.

5. Интенсивная маска для волос от Philip Kingsley

Маска от Philip Kingsley отлично подходит для глубокой реставрации волос после окрашивания. Она восстанавливает локоны на клеточном уровне, питая их и увлажняя, при этом защищая от повреждений и ломкости. Идеальна для ослабленных волос, нуждающихся в интенсивном уходе.

Правильный уход за волосами после окрашивания поможет вернуть им здоровье, блеск и упругость. Выбирайте подходящие средства из этого рейтинга, чтобы восстановить структуру локонов и сохранить их красоту на долгое время.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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