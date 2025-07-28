Пигментация отступает: эти 4 способа вернут коже ровный тон – попробуйте сейчас

Пигментация — это одна из самых распространенных проблем кожи, которая может появляться по разным причинам, включая возрастные изменения, гормональные сбои или воздействие солнца. Однако с этим можно бороться, используя различные методы, от профессиональных процедур до домашних средств. Мы расскажем о самых эффективных способах борьбы с пигментацией, чтобы ваша кожа снова стала сияющей и ровной.
Одним из самых популярных способов борьбы с пигментацией являются косметические процедуры с кислотами, такими как гликолевая и салициловая. Они способствуют отшелушиванию верхнего слоя дермы, стимулируя её регенерацию и уменьшая проявления пигментных пятен. Регулярные процедуры помогают выровнять тон кожи и освежить её внешний вид.
Множество кремов и сывороток с отбеливающим эффектом содержат компоненты, такие как витамин C, ниацинамид и арбутин. Эти вещества активно борются с гиперпигментацией, осветляя темные пятна и уменьшая их видимость. Использование таких средств помогает замедлить выработку меланина и предотвратить образование новых пятен.
Ультрафиолетовые лучи могут усугубить пигментацию, поэтому защита кожи от солнца — это обязательный шаг в борьбе с ней. Регулярное использование солнцезащитных средств с SPF 30 и выше поможет не только предотвратить новые пятна, но и снизит активность старых.
Для тех, кто предпочитает натуральные средства, отлично подойдут маски с лимоном, медом и йогуртом. Эти ингредиенты обладают осветляющими свойствами, помогают выровнять тон кожи и уменьшают проявления пигментации.
Самое главное в борьбе с пигментацией — регулярность и комплексный подход. Используйте кремы с отбеливающим эффектом, обязательно защищайте кожу от солнца, а также периодически проводите процедуры, стимулирующие обновление клеток.
Гликолевая кислота (гидроксиуксусная кислота, гидроксиэтановая кислота) HOOC-CH2-OH — простейшая гидроксикислота.
Салици́ловая кислота́ — низкомолекулярное органическое соединение, 2-гидроксибензойная или фенольная кислота.
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