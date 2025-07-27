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10 минут для сияния: неожиданный способ для идеальной кожи

Огуречная маска для лица — увлажнение, снятие раздражений и освежение
1:33
Моя семья » Красота и стиль

Смены сезонов всегда заставляют нашу кожу меняться, адаптироваться к новым условиям. Это часто приводит к таким проблемам, как прыщи, сухость или чрезмерная жирность. Чтобы избежать таких неприятных последствий, важно корректировать уход за кожей, чтобы она оставалась увлажненной и здоровой.

Огурец
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурец

Маски для лица — идеальное средство для поддержания тонуса кожи, повышения выработки коллагена, который отвечает за её упругость. Зачем тратить деньги на дорогие маски, если можно легко создать их из обычных продуктов, которые есть у вас дома?

Идеальная увлажняющая маска за 10 минут

Для создания маски вам понадобятся три простых ингредиента:

  • 1/3 среднего огурца,
  • 1 чайная ложка йогурта,
  • 1 чайная ложка геля алоэ вера.

Как приготовить:

  • Очистите огурец от кожуры и измельчите его в блендере до состояния пюре.
  • В миске смешайте огуречное пюре с йогуртом и алоэ вера до получения однородной массы.
  • Нанесите смесь на лицо и шею, оставьте на 15 минут.
  • Смойте маску теплой водой и аккуратно промокните кожу полотенцем.
  • Не забывайте избегать области вокруг глаз при нанесении маски.

Уже через 15 минут кожа станет свежей, увлажненной и сияющей. Эта маска идеально подходит для поддержания здоровья кожи, ведь её ингредиенты обладают множеством полезных свойств.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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