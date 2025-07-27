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Один кубик льда — тысячи возможностей для ухода за кожей летом

Кубики льда для ухода за кожей: рецепты с зелёным чаем и розовой водой
2:09
Моя семья » Красота и стиль

Лето — время жары, но есть простой способ освежиться и подарить коже должный уход, не тратя деньги на дорогие процедуры. Кубики льда становятся настоящими спасателями для кожи в жаркие дни, их эффективность проверена временем. Они помогают избавиться от множества неприятных явлений, таких как отечность, жирный блеск или покраснение, возникшее после пребывания на солнце.

Кубики льда
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Кубики льда

Лед — это не только бюджетный, но и универсальный помощник в уходе за кожей. Например, он способен вернуть упругость волосам, подарить лицу свежесть и создать ощущение абсолютного комфорта.

1. Лед вместо очищающего средства

Начать день с кубика льда — простое, но мощное средство для пробуждения. Просто оберните его в чистую ткань и аккуратно пройдитесь по лицу после утреннего умывания. Это ускоряет кровообращение, помогает снять отечность и действительно пробуждает вас быстрее, чем чашка кофе.

2. Кубики льда с зеленым чаем

Готовьте зеленый чай, дайте ему остыть и разлейте по формочкам для льда. Эти кубики идеально подходят для успокоения кожи после солнечных ожогов, усталости или для освежения перед макияжем.

3. Лед с розовой водой для сияния

Для этого рецепта смешайте розовую воду с несколькими каплями алоэ и заморозьте смесь. Используйте кубики льда как мини-спа-процедуру днем или перед выходом на улицу. Розовая вода подарит коже сияние и поможет вернуть ей упругость.

4. Лед с ромашкой для успокоения после депиляции

Лед с ромашкой — идеальный выбор для успокоения кожи после депиляции воском или бритья. Он снимает покраснение и уменьшает чувствительность, восстанавливая кожу за несколько минут.

Важно помнить: лед не следует прикладывать непосредственно к коже на длительное время. Лучше всего оборачивать его в ткань и аккуратно двигать по лицу, чтобы избежать повреждений кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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