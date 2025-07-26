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Забудьте про соломинку — эта привычка старит вашу кожу быстрее, чем курение!

Соломинка и морщины: привычка, которая старит кожу вокруг губ
2:08
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Вы знали, что привычка пить через соломинку может сыграть свою роль в образовании морщин вокруг губ? И хотя вы, возможно, не курите, "морщины курильщика" могут появиться на вашем лице из-за частых движений губ. Эти мелкие морщины могут стать неизбежными с возрастом, если продолжать неправильно использовать мышцы вокруг рта.

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Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
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Что такое "морщины курильщика"

"Морщины курильщика" — это бороздки, которые появляются вдоль верхней губы и на самой поверхности губ. Эти линии могут возникать не только у курильщиков, но и у тех, кто часто поджимает губы, например, при питье через соломинку. Появление таких морщин связано с тем, что кожа вокруг губ тоньше, чем на других участках лица, и подвержена большему износу.

Как это работает

Со временем коллаген — важный белок, который поддерживает эластичность кожи — начинает разрушаться, что приводит к снижению упругости. Когда вы регулярно сжимаете губы, например, при питье через соломинку или во время курения, это создает дополнительное напряжение на коже, что способствует образованию морщин. Мышцы вокруг губ активно двигаются, а кожа в этой области крайне чувствительна к таким нагрузкам.

Как предотвратить морщины

Понимание этого механизма важно для предотвращения преждевременных изменений на коже. Основной совет — отказаться от питья через соломинку. Хотя это не решит проблему полностью, это может значительно замедлить процесс появления морщин. Также важно увлажнять кожу и защищать ее от воздействия солнца, чтобы поддержать её упругость и эластичность.

Важность ухода за кожей

Кроме того, важно помнить, что после 25 лет наша кожа начинает терять коллаген, и эластичность уже не такая, как раньше. Привычки, такие как питье через соломинку, только ускоряют этот процесс. Если вы хотите сохранить молодость и избежать лишних морщин, пора задуматься о защите кожи вокруг губ.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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