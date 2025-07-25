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Седые волосы? Оставь их в покое — это может привести к катастрофе

Дерматологи объяснили, почему нельзя вырывать седые волосы и чем это чревато для здоровья
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Иногда седые волоски начинают появляться в самых неожиданных местах и в возрасте, когда, казалось бы, они не должны. Стресс, гормональные изменения и внешние условия влияют на наши волосы. Однако, как бы вы не старались избавиться от них, выдергивание седых волос может оказаться не такой уж и хорошей идеей. Давайте разберемся, что происходит, когда мы решаем избавиться от седины таким способом.

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Почему нельзя выдергивать седые волосы

Первое, о чем стоит помнить: вырывание седых волос может привести к повреждению волосяного фолликула. Это не просто косметический эффект. Постоянное выдергивание может вызвать воспаление, инфицирование и даже ускоренное выпадение волос. Так что, вместо того чтобы избавиться от одного седого волоска, вы рискуете повредить фолликул и в итоге потерять больше волос в этой области.

Интересно, что в будущем эти волосы могут вырасти снова, но уже белыми или с еще более заметной сединой. В итоге это превращается в замкнутый круг: вы выдергиваете их, а они снова и снова появляются, давая тот же результат.

Как поступать с седыми волосами

Если вы не хотите выдергивать седые волоски, вы можете попробовать несколько других методов. Например, окрашивание — отличный способ замаскировать седину. Для этого существуют специальные краски и хромошампуни, которые помогают сделать переход от натурального цвета волос к серебристым оттенкам более естественным.

Кстати, в последнее время серебристые оттенки стали настоящим трендом. Многие женщины выбирают этот стиль как более современный и элегантный, отказываясь от борьбы с сединой.

Когда стоит обратиться к врачу

Однако, если вы чувствуете, что ваши волосы начинают седеть слишком рано, и это вызывает у вас беспокойство, стоит задуматься о проверке на гормональные нарушения. Иногда раннее поседение может быть связано с дефицитом витаминов, например, витамина В12, который напрямую влияет на пигментацию волос.

Что еще важно знать

Кроме правильного ухода за волосами, не забывайте про стресс и образ жизни. Именно эти факторы часто становятся причиной раннего появления седых волос. Если вы ощущаете давление на себя и не можете найти способы расслабиться, это может ускорить процесс седины. Попробуйте уделить внимание своему здоровью и психоэмоциональному состоянию.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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