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Трещины на пятках: как раз и навсегда избавиться от проблемы без усилий

Как увлажнить потрескавшиеся пятки: самые эффективные способы лечения
2:37
Моя семья » Красота и стиль

Трещины на пятках — это не только неприятно, но и болезненно. Особенно в жаркую погоду, когда раздражение кожи усиливается, а трещины становятся более глубокими. Высокие температуры сушат кожу и делают её уязвимой для повреждений, приводя к неприятным последствиям.

Женские босоножки на плоской платформе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женские босоножки на плоской платформе

Почему появляются трещины на пятках

Эта проблема может быть вызвана различными факторами, среди которых:

  • Недостаток влаги — основной виновник сухости и трещин на коже.
  • Непрерывная ходьба и стояние — излишняя нагрузка на стопы, особенно в неподобающей обуви.
  • Неудобная обувь — если она не поддерживает стопу или не пропускает воздух.
  • Ожирение — нагрузка на пятки увеличивается.

Кожные заболевания, такие как экзема, способствуют возникновению трещин.
Если вовремя не заняться лечением, эти трещины могут привести к инфекциям, грибковым заболеваниям или даже сильным болям.

Что делать для лечения

  • Увлажнение. Ежедневное увлажнение — залог здоровых пяток. Используйте густой крем дважды в день.
  • Ванночки для ног. Проводите процедуру два-три раза в неделю с солью и теплой водой. Для отшелушивания омертвевших клеток используйте пемзу.
  • Защита кожи. Старайтесь избегать ходьбы босиком, особенно на жестких или неровных поверхностях.
  • Носки после увлажнения. После увлажнения наденьте хлопчатобумажные носки, чтобы "удержать" влагу в коже.
  • Правильное питание. Включите в рацион витамины А и Е, а также омега-3, которые способствуют восстановлению кожи.

Как помочь своим пяткам ночью

Подобно уходу за кожей лица, уделяйте внимание ногам перед сном. Нанесите увлажняющий крем на пятки, и пусть кожа восстанавливается во время сна.

Важные компоненты для крема от трещин

Если вы хотите максимально эффективно бороться с трещинами, выбирайте кремы с правильными ингредиентами:

  • Мочевина — глубоко увлажняет и смягчает огрубевшую кожу, ускоряя восстановление.
  • Салициловая кислота — помогает отшелушить сухую кожу и предотвращает появление новых трещин.
  • Альфа-гидроксикислоты (гликолевая и молочная кислоты) — ускоряют регенерацию и удаление мертвых клеток.

Если трещины болезненные, прохладная повязка может облегчить боль. Но при ухудшении состояния лучше обратиться к специалисту.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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