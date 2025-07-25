Трещины на пятках: как раз и навсегда избавиться от проблемы без усилий

Как увлажнить потрескавшиеся пятки: самые эффективные способы лечения

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Трещины на пятках — это не только неприятно, но и болезненно. Особенно в жаркую погоду, когда раздражение кожи усиливается, а трещины становятся более глубокими. Высокие температуры сушат кожу и делают её уязвимой для повреждений, приводя к неприятным последствиям.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женские босоножки на плоской платформе

Почему появляются трещины на пятках

Эта проблема может быть вызвана различными факторами, среди которых:

Недостаток влаги — основной виновник сухости и трещин на коже.

Непрерывная ходьба и стояние — излишняя нагрузка на стопы, особенно в неподобающей обуви.

Неудобная обувь — если она не поддерживает стопу или не пропускает воздух.

Ожирение — нагрузка на пятки увеличивается.

Кожные заболевания, такие как экзема, способствуют возникновению трещин.

Если вовремя не заняться лечением, эти трещины могут привести к инфекциям, грибковым заболеваниям или даже сильным болям.

Что делать для лечения

Увлажнение. Ежедневное увлажнение — залог здоровых пяток. Используйте густой крем дважды в день.

Ванночки для ног. Проводите процедуру два-три раза в неделю с солью и теплой водой. Для отшелушивания омертвевших клеток используйте пемзу.

Защита кожи. Старайтесь избегать ходьбы босиком, особенно на жестких или неровных поверхностях.

Носки после увлажнения. После увлажнения наденьте хлопчатобумажные носки, чтобы "удержать" влагу в коже.

Правильное питание. Включите в рацион витамины А и Е, а также омега-3, которые способствуют восстановлению кожи.

Как помочь своим пяткам ночью

Подобно уходу за кожей лица, уделяйте внимание ногам перед сном. Нанесите увлажняющий крем на пятки, и пусть кожа восстанавливается во время сна.

Важные компоненты для крема от трещин

Если вы хотите максимально эффективно бороться с трещинами, выбирайте кремы с правильными ингредиентами:

Мочевина — глубоко увлажняет и смягчает огрубевшую кожу, ускоряя восстановление.

Салициловая кислота — помогает отшелушить сухую кожу и предотвращает появление новых трещин.

Альфа-гидроксикислоты (гликолевая и молочная кислоты) — ускоряют регенерацию и удаление мертвых клеток.

Если трещины болезненные, прохладная повязка может облегчить боль. Но при ухудшении состояния лучше обратиться к специалисту.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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