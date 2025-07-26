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Увлажняющий крем для комбинированной кожи: что обязательно должно быть в составе

Комбинированная кожа под контролем: выбирайте увлажняющий крем правильно и забудьте о проблемах
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Комбинированная кожа — это тип кожи, который сочетает в себе сухие и жирные участки. Как правило, зона Т (лоб, нос и подбородок) склонна к жирности, а щеки могут быть сухими или нормальными. Это делает уход за комбинированной кожей немного сложным, потому что нужно учитывать обе потребности: увлажнение и контроль жирности. Правильный увлажняющий крем поможет сбалансировать кожу и поддерживать её здоровье.

Девушка наносит крем на лицо
Фото: https://expertcosmo.ru/wp-content/uploads/2023/03/Easy-Ways-to-Improve-Your-Skin-1-scaled-1.jpg
Девушка наносит крем на лицо

Что искать в увлажняющем креме для комбинированной кожи?

Лёгкая текстура

Выбирайте увлажняющие кремы с лёгкой текстурой, такие как гели или эмульсии. Они быстро впитываются, не оставляют жирной пленки и подходят для жирных участков кожи, не перегружая их.

Гиалуроновая кислота

Отличный ингредиент для комбинированной кожи, так как она увлажняет, не делая кожу жирной. Она помогает сохранять влагу, особенно для зоны Т.

Масла для сухих участков

Масла жожоба или ши увлажняют и питают сухие участки, не перегружая кожу.

Матирующий эффект для зоны Т

Кремы с матирующим эффектом контролируют жирность в области лба, носа и подбородка, предотвращая излишний блеск, но не высушивая сухие участки.

Антиоксиданты и витамины

Витамины C и E, а также антиоксиданты борются с внешними загрязняющими факторами, улучшая общий вид кожи.

SPF защита

Увлажняющие кремы с SPF-защитой увлажняют и защищают от солнечных лучей, что особенно важно для защиты от старения кожи.

Как наносить увлажняющий крем?

Наносите увлажняющий крем на очищенную кожу, равномерно распределяя его по всему лицу. Для зоны Т используйте меньше средства, чтобы не перегрузить её, а на сухие участки нанесите более плотный слой.

Уточнения

Крем лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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