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Педикюр как из салона, но за 5 минут — новый лайфхак из TikTok

Лайфхак для быстрого педикюра: как добиться салонного результата за 5 минут
2:15
Моя семья » Красота и стиль

Как сделать педикюр на дому, который будет выглядеть как салонный? Ответ на этот вопрос кроется в вирусном лайфхаке, который набирает популярность в интернете. Мы часто откладываем педикюр на потом, не имея времени на все этапы: обработку кутикулы, уход за кожей на пятках, аккуратное нанесение лака и так далее. Но если использовать этот новый способ, процесс становится значительно проще.

Педикюр
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Педикюр

В чем заключается суть

Вместо того чтобы наносить лак аккуратно, как профессионал, можно сделать все гораздо быстрее и проще — нанести лак на ногти, не боясь попасть на кожу и кутикулу. Излишки лака смоются в душе, и результат будет выглядеть, как будто его делал мастер. Выглядит неаккуратно? Это временно! Как только ты намочишь ноги, все лишнее смоется, оставив только безупречное покрытие на ногтях.

Множество людей уже попробовали этот метод и подтвердили, что он работает. Техника дает возможность не только сэкономить время, но и регулярно обновлять педикюр, просто нанося новый слой лака поверх старого. Конечно, этот метод не заменит профессиональный педикюр, но для экстренных случаев или если нужно быстро привести ноги в порядок, он станет отличным вариантом.

Правила "грязного" педикюра

Если ты решишь попробовать этот лайфхак, выбери обычный лак для ногтей (желательно избегать гель-лаков, так как они могут раздражать кожу). Нанеси его на ногтевую пластину и не переживай, если попадешь на кожу. Дай лаку высохнуть, а затем займись своими делами. Когда наступит время для душа, лишний лак сам смоется с кожи. Если этого не произошло, можно немного потереть пальцы губкой или мочалкой — и все лишнее удалится.

Этот метод позволяет менять оттенки на ногтях по желанию, а если лак начнет отслаиваться, можно просто нанести новый слой. Так ты легко поддержишь красивые и аккуратные ногти, не тратя много времени и усилий.

Так что, если ты ищешь способ, как быстро привести ноги в порядок, не сгибаясь в три погибели, этот метод точно для тебя.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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