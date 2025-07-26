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Летний уход за ногтями и руками, который действительно работает: всё, что вам нужно знать

Как избежать сухости и повреждений: летний уход за руками и ногтями, который нужно попробовать прямо сейчас
2:15
Моя семья » Красота и стиль

Летнее солнце и активный отдых могут негативно сказаться на здоровье наших ногтей и кожи рук. Чтобы сохранить их красоту и здоровье в жаркие месяцы, необходимо использовать специальные средства для ухода. Узнайте, как правильно ухаживать за руками и ногтями летом, чтобы они оставались увлажненными, кремкими и защищенными от внешних факторов.

Розовый маникюр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Розовый маникюр

Уход за ногтями: защита и укрепление

Летнее время — это не только отпуск и отдых, но и повод больше заботиться о ногтях. Под воздействием солнца и соленой воды они могут стать ломкими и сухими. Чтобы предотвратить это, выбирайте укрепляющие лаки и средства, содержащие витамины и минералы, такие как кальций и биотин. Используйте специальные масла для кутикулы, чтобы предотвратить её сухость и трещины.

Не забывайте о регулярном маникюре. В летний сезон лучше избегать агрессивных процедур, таких как химический пилинг, и отдавать предпочтение более естественным методам ухода. Лак для ногтей с SPF защитой также станет отличным выбором для защиты от вредных солнечных лучей.

Уход за руками: увлажнение и защита

Кожа рук в летнее время также требует особого внимания. Пальцы часто подвергаются воздействию солнца, поэтому использование увлажняющих кремов с SPF становится обязательным. Кремы с экстрактами растений, маслами (например, оливковым или кокосовым) и гиалуроновой кислотой помогут сохранить кожу мягкой и увлажненной, предотвращая её пересыхание.

После контакта с морской водой или хлорированным бассейном обязательно наносите восстанавливающие средства, чтобы вернуть коже утраченные вещества и сохранить её эластичность.

Приятные летние процедуры

В летнее время полезно делать расслабляющие ванночки для рук с добавлением соли и эфирных масел, чтобы снять усталость и улучшить кровообращение. А для увлажнения и питания кожи используйте скрабы, чтобы удалить ороговевшие клетки и сделать кожу более гладкой и мягкой.

Уточнения

Но́гти — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Рука́ — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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