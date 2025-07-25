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Забудьте о тональном креме: макияж на пляже, который работает даже под солнцем

Советы по выбору макияжа для пляжа: что поможет избежать разводов и дискомфорта
1:14
Моя семья » Красота и стиль

Когда планируешь провести день на пляже, каждый момент хочется проводить с максимальным комфортом и уверенностью в своей красоте. Но как сохранить макияж в условиях жары и воды?

Женщина в купальнике на пляже
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в купальнике на пляже

Забыть о тональном креме — это первый и главный совет. Вряд ли он выдержит жару и не растечется на вашем лице. Замените его на солнцезащитный крем с оттенком, который не только защитит, но и выровняет тон кожи. Для свежести используйте бронзатор и жидкие румяна, которые легко обновляются в течение дня.

С макияжем глаз ситуация еще сложнее. Влажность, морская вода и солнце сделают тушь ненадежной. Зачем рисковать, если можно отказаться от макияжа глаз совсем? Если тушь вам необходима, подумайте о перманентном макияже или, например, о процедуре наращивания ресниц.

Что касается губ, то насыщенные помады — не лучший выбор для пляжа. Солнечные лучи и высокая температура могут быстро привести к их размытию. Вместо них выберите мягкие оттенки или масла для губ. Эти средства легко обновить и они не создадут проблем в жару.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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