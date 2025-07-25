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Купальник мечты для пышных форм: секреты правильного выбора для идеального отдыха

Лучшие модели купальников для женщин с пышным бюстом
3:05
Моя семья » Красота и стиль

Женщины с пышным бюстом часто сталкиваются с трудностью при выборе купальника, который сочетал бы комфорт и стиль. На пляже хочется не только выглядеть эффектно, но и чувствовать себя уверенно, не переживая о том, что купальник сковывает движения или дискомфортно сидит.

Загар
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загар

Стилист Маша Ведерникова поделилась с нами несколькими важными рекомендациями для выбора идеального купальника, который подчеркнет достоинства фигуры и обеспечит поддержку.

1. Купальники с косточками и широкими бретелями

Для поддержки пышного бюста лучше выбирать модели с косточками, плотной чашкой и широкими бретелями. Такие купальники надежно фиксируют грудь, не создавая эффекта "сплющивания", и визуально подтягивают силуэт. Модели с боковыми вставками и уплотненной спинкой добавляют устойчивости, а элегантное декольте подчеркивает достоинства фигуры.

2. Избегайте тонких бретелей и треугольных моделей

Тонкие бретели и треугольные лифы без подкладки не смогут удержать грудь, особенно если она большая. Они создают дисбаланс между верхом и низом, а также часто оставляют следы на плечах. Стилист советует выбирать лифы с регулируемыми, широкими бретелями, которые равномерно распределяют нагрузку и не врезаются в кожу. Бретели с мягкой подкладкой или X-образный крой на спине помогут равномерно распределить нагрузку и обеспечат комфорт.

3. Купальники для размера D+

Если у вас пышный бюст, присмотритесь к раздельным купальникам с чашками D+. Многие бренды предлагают такие модели, где чашки плотные и крой адаптирован под нужды женщин с большим размером груди. Эти купальники бывают не только функциональными, но и стильными, с декоративными элементами, которые создают иллюзию легкости и изящества. Регулируемые застежки на спине помогут настроить купальник под вашу фигуру.

4. Баланс с акцентами на бедрах

Чтобы создать пропорциональный силуэт, можно сбалансировать верх с акцентами на бедрах. Для этого выберите плавки с завязками, принтом или драпировкой, которые привлечут внимание к нижней части и визуально уменьшат объем груди. Высокие трусики в ретро-стиле также помогут создать гармоничный силуэт, а асимметричные детали на нижней части купальника отвлекут внимание от верхней.

5. Темные и матовые ткани

Избегайте крупных рюшей и ярких принтов в зоне декольте — они только добавляют объема там, где его и так достаточно. Лучше выбрать однотонный темный верх и поиграть с цветом или рисунком в нижней части купальника. Матовые ткани без блеска визуально уменьшают объем, при этом не утяжеляя образ. Вырез "балконет" придаст аккуратную форму и подчеркнет грудь, не создавая излишнего объема.

Уточнения

Купа́льник или купа́льный костю́м — одежда для купания и отдыха у воды.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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