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Как поддерживать здоровье волос и ногтей в условиях стресса: советы по уходу и питанию

Стресс разрушает волосы и ногти — вот что нужно делать, чтобы поддерживать их здоровье в трудные времена
2:12
Моя семья » Красота и стиль

Стресс — один из главных врагов красоты, влияющий на состояние наших волос и ногтей. В периоды эмоциональных и физических нагрузок мы часто замечаем выпадение волос, ломкость ногтей и тусклый вид кожи. Однако с правильным уходом и питанием можно минимизировать негативные последствия стресса и сохранить здоровье волос и ногтей.

Стресс и раздражительность
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Стресс и раздражительность

Правильное питание: ключ к здоровью

Чтобы волосы и ногти оставались здоровыми, нужно уделять внимание питанию. Включите в рацион продукты, богатые витаминами группы B, магнием, железом и омега-3 жирными кислотами. Эти вещества способствуют укреплению волос и ногтей, а также помогают организму справляться со стрессом. Орехи, рыба, яйца и зелёные овощи — это то, что должно быть на вашем столе.

Уход за волосами

Регулярное увлажнение и укрепление волос — это обязательное условие для их здоровья в условиях стресса. Выбирайте шампуни и маски с витамином E, кератином и маслами, которые помогут укрепить волосяные фолликулы. Для дополнительного ухода используйте восстанавливающие сыворотки и спреи.

Уход за ногтями

Не забывайте и о ногтях! Стресс может сделать их ломкими и склонными к расслоению. Для укрепления ногтей используйте лаки и масла с витамином E, которые питают ногтевые пластины и помогают предотвратить их повреждение. Также важно делать регулярный маникюр, чтобы поддерживать ногти в хорошем состоянии.

Борьба со стрессом

Не забывайте про психоэмоциональное состояние. Постарайтесь найти способы расслабления, такие как йога, медитация, прогулки на свежем воздухе или занятия хобби. Снижение уровня стресса поможет сохранить волосы и ногти здоровыми.

Поддержание здоровья волос и ногтей в условиях стресса возможно при комплексном подходе: правильное питание, забота о волосах и ногтях, а также управление стрессом — вот залог отличного состояния ваших локонов и ногтевых пластин.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Но́гти — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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