Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мед может подорожать: что происходит с пчеловодством в этом год?
Звезда Обитаемого острова Василий Степанов: новый скандал с прессой
Возвращение Ивана Урганта: влиятельные персоны просят за телеведущего
Потерянные в истории: монастыри Метеоры и их древние тайны
Фитнес-специалист назвал ежедневную привычку, оптимизирующую производительность
Психолог: конфликт Прилучного и Муцениеце нанесёт детям непоправимый вред
Гериатр Новоселов: заикание не предсказывает развитие деменции у Брюса Уиллиса
Архангельская область улучшит качество коммунальных услуг для 140 тыс. человек за пять лет
Ваш идеальный антицеллюлитный крем: что искать в составе, чтобы получить видимый результат

Правильное применение масок для волос: как добиться блестящих локонов с помощью домашних средств

Как правильно делать маски для волос в домашних условиях: секреты, которые помогут восстановить локоны
1:55
Моя семья » Красота и стиль

Маски — это простой и доступный способ восстановления и ухода за волосами в домашних условиях. Они питают, увлажняют и укрепляют локоны, придавая им здоровый блеск и шелковистость. Узнайте, как правильно делать маски для волос, чтобы добиться максимального эффекта и сохранить их красоту.

Маска для волос
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маска для волос

Как выбрать маску для волос?

При выборе маски для волос важно учитывать их тип. 

  • Для сухих и поврежденных волос лучше использовать маски с увлажняющими маслами, такими как кокосовое или аргановое. 
  • Для жирных волос подойдут легкие маски с экстрактами растений, которые помогут нормализовать выделение кожного сала. 
  • Если ваши волосы нуждаются в укреплении, выбирайте маски с белками и витаминами, которые поддержат их здоровье.

Как правильно наносить маску?

Очищение

Начните с мытья головы, чтобы локоны стали чистыми и открытыми для питательных веществ. Для лучшего эффекта используйте шампунь, подходящий вашему типу волос.

Нанесение

Возьмите необходимое количество маски и равномерно распределите её по всей длине волос. Не забывайте про кончики, они часто нуждаются в дополнительном увлажнении.

Время воздействия

Оставьте маску на волосах на 15-30 минут в зависимости от её состава. Если хотите ускорить процесс, накройте голову полотенцем или используйте специальную шапочку для душа.

Смывание

Тщательно смойте маску теплой водой. Не используйте горячую воду, чтобы не «закрыть» поры и не вымыть полезные вещества.

Частота применения масок

Для достижения максимального эффекта маски для волос следует делать 1-2 раза в неделю. Важно не перебарщивать, чтобы не перегрузить волосы.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Дачный налог: как законно уменьшить платежи за дом — совет от эксперта
Комары могут передавать дирофиляриоз, угрожая сердечно-сосудистой системе питомцев
Астрономы бьют тревогу: 3I/ATLAS может быть враждебным кораблём инопланетян
Легкий и нежный вкус куриной печени: идеальный рецепт без горечи
Пищевая сода как натуральное средство для стирки: преимущества и способы применения
Руслан Белый* попал в чат иностранных агентов и раскритиковал его атмосферу
Тайны знаменитого Пантеона: секрет его конструкции и прочности удивляет даже инженеров
Почему на даче стоит установить качели
Розам нужны друзья: растения-компаньоны
Важность силовых тренировок для здоровья: укрепление костей и суставов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.