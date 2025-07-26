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Секреты правильного ухода за волосами в зависимости от времени года: как выбрать лучшие средства

Выбираем средства для волос по сезону: как обеспечить правильный уход и восстановление локонов в разные месяцы
2:18
Моя семья » Красота и стиль

Каждое время года влияет на состояние наших волос, и для их здоровья важно правильно подобрать средства. Зимой волосы нуждаются в защите от холода, летом — в увлажнении от солнечных лучей. Узнайте, как выбрать идеальные продукты для ухода за волосами в зависимости от сезона.

Мытьё волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос

Зима: защита и увлажнение

Зимой волосы страдают от холода, ветра и сухого воздуха в помещениях. В этот период особенно важно увлажнять и защищать локоны. Используйте шампуни и кондиционеры с питательными маслами, такими как аргановое или кокосовое, и выбирайте восстанавливающие маски для защиты от ломкости и потери влаги. Средства с UV-защитой помогут предотвратить вредное воздействие холода и ветра.

Весна: обновление и легкость

Весна — время обновлений, когда волосы нуждаются в лёгкости и свежести. Используйте шампуни и кондиционеры для объёмных волос, которые придают упругость, но не утяжеляют. Отлично подойдут лёгкие сыворотки и спреи с экстрактами трав, которые придают блеск и восстанавливают жизненную силу волос.

Лето: защита от солнца и увлажнение

Летнее солнце может повреждать волосы, делая их сухими и тусклыми. Используйте шампуни с SPF-защитой, чтобы минимизировать повреждения от ультрафиолетовых лучей. Лёгкие увлажняющие масла помогут защитить волосы от потери влаги, а маски с натуральными маслами восстановят их структуру.

Осень: восстановление и питание

После жаркого лета волосы требуют интенсивного восстановления. Осенью используйте питательные маски с витаминами А и Е для укрепления корней и предотвращения ломкости. Не забывайте об увлажнении, особенно если воздух в помещении слишком сухой.

Как правильно выбирать средства по сезону?

Выбирайте средства в зависимости от сезона и состояния волос. Для сухих волос подходят увлажняющие средства, для жирных — лёгкие шампуни. Летние и зимние месяцы требуют защиты и увлажнения, весной и осенью — питания и обновления.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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