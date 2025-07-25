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Тестеры косметики: что скрывают магазины и почему вы должны быть осторожны

Не рискуйте своей кожей! Почему тестеры в магазине косметики могут быть опасны — и как избежать проблем
2:16
Моя семья » Красота и стиль

Тестеры — это возможность оценить продукцию в реальных условиях перед покупкой. В магазине косметики, когда так хочется попробовать что-то новенькое, они кажутся удобным и необходимым инструментом. Но все ли так просто? Не стоит забывать, что тестеры могут быть не только полезными, но и потенциально опасными для кожи, особенно если они используются неправильно.

Косметика
Фото: commons.wikimedia.org by JollyRancher700, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Косметика

Риски использования тестеров

Хотя магазины обязаны регулярно обновлять тестеры, именно это создает основную проблему. Косметика в открытых упаковках часто подвергается воздействию воздуха, загрязняется и теряет свою стерильность. На поверхности тестера могут оставаться микробы, бактерии и даже вирусы, которые могут передаваться от одного покупателя к другому. Кроме того, если тестер используется слишком часто, в его составе могут появиться аллергены и другие нежелательные вещества.

Как минимизировать риски?

Существует несколько способов уменьшить риск при использовании тестеров:

  1. Не наносите продукт непосредственно на кожу: всегда используйте специальную палочку или ватные диски, чтобы избежать прямого контакта с тестером.
  2. Смотрите на упаковку: если она повреждена или видно, что продукт используется активно, лучше отказаться от тестирования.
  3. Стерилизация: в некоторых магазинах косметики предоставляют средства для обработки кистей и других инструментов, что значительно снижает риск заражения.

Что делать, если возникли аллергические реакции?

Если вы все-таки решили протестировать продукт, важно следить за реакциями кожи. Если появляется покраснение, зуд или дискомфорт, немедленно прекратите использование продукта. В этом случае лучше обратиться к дерматологу для диагностики возможных аллергических реакций.

Альтернатива тестерам: пробники

Чтобы обезопасить себя, выбирайте пробники. Они часто бывают в закрытых упаковках и содержат меньшее количество продукта. Это позволяет попробовать косметику без риска для здоровья, а также избежать того, чтобы продукт оказался испорченным.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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