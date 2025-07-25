Поймайте рост волос: топ добавок, которые сделают ваши локоны здоровыми и пышными

7 добавок, которые помогут ускорить рост волос и улучшить их здоровье

2:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шампунь и кондиционер — это не всё, что нужно для здоровых и густых волос. Если вы хотите отрастить длинные локоны, важно поддерживать здоровье волос изнутри. Врачи-дерматологи называют несколько добавок, которые помогут укрепить волосы, повысить их упругость и ускорить рост.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с пышной укладкой на бигуди-липучки

1. Железо

Железо улучшает кровообращение и помогает доставлять кислород к клеткам. Без достаточного количества этого микроэлемента волосы могут начать выпадать. Для пополнения запасов железа в организме дерматолог Мелисса Пилян советует регулярно есть красное мясо (не менее двух порций в неделю), а также добавлять в рацион зелень и бобовые.

2. Коллаген

Коллаген — это строительный белок, который составляет основу волос и кожи. Врач Даниэль Кельвас пережила потерю волос из-за стресса и остановила этот процесс благодаря добавлению коллагенового порошка в рацион. Коллаген помогает не только восстановить волосы, но и поддерживать их структуру.

3. Витамин C

Этот витамин необходим для усвоения железа и выработки коллагена. По мнению доктора Дон Гранта, возрастает риск дефицита витамина C с возрастом. Чтобы восполнить его дефицит, можно есть цитрусовые, крестоцветные овощи и болгарский перец.

4. Биотин (витамин B7)

Без биотина рост волос невозможен. Дефицит витамина B7 может привести к алопеции. Он помогает усваивать жиры, углеводы и белки. Врач Анна Чакон добавляет, что биотин можно не только принимать в виде добавок, но и использовать в уходовых средствах для восстановления волос.

5. Витамин B12

Этот витамин способствует выработке эритроцитов, которые доставляют кислород к волосяным фолликулам, что способствует росту волос. Витамин B12 содержится в мясе, рыбе и молочных продуктах, но вегетарианцы и веганы могут столкнуться с его дефицитом. В таком случае необходимо проконсультироваться с врачом.

6. Витамин D

Дефицит витамина D может привести к выпадению волос. Важность витамина D для иммунной системы подчёркивает доктор Майкл Мэй. Для поддержания уровня витамина D рекомендуется больше времени проводить на солнце и есть жирную рыбу, яйца и грибы.

7. Лизин

Лизин — аминокислота, необходимая для синтеза коллагена. Он также помогает предотвратить выпадение волос. Лизин содержится в мясе, рыбе, яйцах и сое. Врач Джанин Боуринг напоминает, что дефицит лизина также влияет на здоровье кожи и уменьшение морщин.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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