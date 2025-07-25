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Избавьтесь от маникюра без ацетона! Это то, что у вас есть дома

Необычные способы удалить лак с ногтей: медицинский спирт, парфюм и даже зубная паста
2:43
Моя семья » Красота и стиль

Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда нужно срочно снять лак для ногтей, но под рукой нет обычного средства для его удаления. Существует несколько простых, но эффективных способов, которые могут помочь в этом. И они гораздо более доступные, чем вы могли бы подумать.

Здоровые ногти
Фото: https://i.pinimg.com/originals/83/8e/fb/838efb910a6dbc5a550a09133070d10f.jpg
Здоровые ногти

1. Средство для удаления водостойкой туши

Как объясняет мастер маникюра Джесс Александр, средства для снятия водостойкой туши часто содержат масла, которые отлично разрушают лак для ногтей. Просто пропитайте ватный шарик и приложите его к ногтю на 30 секунд, после чего аккуратно сотрите покрытие. Повторяйте процесс, пока не удалите весь лак.

2. Духи или туалетная вода

Как утверждает мастер маникюра Даша Минина, в духах и туалетной воде содержится спирт, который может заменить жидкость для снятия лака. Смочите ватный диск парфюмом и проведите им по ногтям. Такой способ подойдет для быстрого удаления, однако, важно делать это в хорошо проветриваемом помещении, чтобы минимизировать вдыхание паров.

3. Медицинский спирт

Простой медицинский спирт — еще один незаменимый помощник. Пропитайте ватный диск или салфетку спиртом, приложите его к ногтю на несколько минут, чтобы покрытие размягчилось, а затем сотрите лак.

4. Санитайзер для рук

Если у вас под рукой есть санитайзер с содержанием спирта, то его можно использовать для снятия лака. Просто смочите ватный диск или салфетку, приложите на ноготь и подождите несколько минут. Такой способ также помогает без проблем избавиться от лакового покрытия.

5. Зубная паста

Если ничего из вышеупомянутого нет под рукой, используйте обычную белую зубную пасту. В ее состав входит этилацетат — этиловый эфир уксусной кислоты, который добавляют в жидкости для снятия лака. Нанесите пасту на ногти, подождите 10-15 секунд и потрите. Для лучшего эффекта можно использовать пищевую соду на кончиках пальцев.

Важный совет

Не стоит использовать лак для волос для снятия лака. Это устаревший способ, который не даст хороших результатов, так как в современном лаке для волос содержится слишком мало спирта для эффективного удаления лака для ногтей.

Теперь, когда вы знаете несколько простых способов для снятия маникюра, можно легко обойтись без специальных средств для этого. Легко, быстро и без лишних затрат!

Уточнения

Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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