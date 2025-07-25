Косметика будущего: 2025 год откроет двери к биотехнологиям — но что нас ждёт внутри

Каждый год в мире косметики появляются новые инновации, и 2025 год не станет исключением. В этом году нас ожидают революционные изменения, от биотехнологий до экологических продуктов. Узнайте, какие тренды будут актуальны в мире красоты и что стоит попробовать, чтобы быть в курсе последних новинок.
Продукты, основанные на передовых технологиях, обещают еще больше улучшений для кожи, волос и тела. Косметика с биотехнологичными ингредиентами, такими как растительные стволовые клетки и микробиом-составляющие, обещает не только улучшение внешнего вида, но и реальную помощь в борьбе с кожными проблемами, такими как акне или пигментация.
В 2025 году экологические тренды продолжат набирать популярность, и все больше брендов будут создавать косметику с минимальным воздействием на природу. Стремление к устойчивости повлияет на выбор упаковки — от биоразлагаемой до перерабатываемой. Продукты с растительными и органическими ингредиентами уже станут стандартом, а не исключением.
Многофункциональные продукты, такие как кремы с SPF, увлажняющие основы и сыворотки с антиоксидантами, продолжат набирать популярность в 2025 году. Это не только экономит время, но и дает возможность совмещать несколько шагов в одном продукте, не теряя эффективности. Продукты с несколькими функциями идеально подходят для активных женщин, которым важно сэкономить время на утреннюю рутину.
Персонализированные уходовые средства станут настоящим трендом в 2025 году. Благодаря технологиям искусственного интеллекта и анализу данных о состоянии кожи, бренды смогут создавать уникальные продукты, полностью адаптированные под потребности каждого человека. Это позволит выбрать идеальные компоненты, которые будут работать именно с вашим типом кожи и проблемами.
2025 год принесет с собой тренд на естественную красоту и минимализм. Макияж в стиле «без макияжа», когда кожа выглядит свежей, натуральной и здоровой, продолжит оставаться актуальным. Лёгкие тональные кремы с эффектом второй кожи, прозрачные румяна и легкие тени будут основой макияжа этого года.
Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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