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Косметика будущего: 2025 год откроет двери к биотехнологиям — но что нас ждёт внутри

Биотехнологии, экология и персонализированный уход: тренды косметики 2025 года, которые перевернут индустрию
2:40
Моя семья » Красота и стиль

Каждый год в мире косметики появляются новые инновации, и 2025 год не станет исключением. В этом году нас ожидают революционные изменения, от биотехнологий до экологических продуктов. Узнайте, какие тренды будут актуальны в мире красоты и что стоит попробовать, чтобы быть в курсе последних новинок.

Органическая косметика
Фото: https://acol.co.il/media/images_blog/big/c60986bcaee5137ed5086d986c125b0b.jpg
Органическая косметика

Биотехнологии и инновации в косметике

Продукты, основанные на передовых технологиях, обещают еще больше улучшений для кожи, волос и тела. Косметика с биотехнологичными ингредиентами, такими как растительные стволовые клетки и микробиом-составляющие, обещает не только улучшение внешнего вида, но и реальную помощь в борьбе с кожными проблемами, такими как акне или пигментация.

Продукты с нулевым воздействием на природу

В 2025 году экологические тренды продолжат набирать популярность, и все больше брендов будут создавать косметику с минимальным воздействием на природу. Стремление к устойчивости повлияет на выбор упаковки — от биоразлагаемой до перерабатываемой. Продукты с растительными и органическими ингредиентами уже станут стандартом, а не исключением.

Многофункциональные продукты

Многофункциональные продукты, такие как кремы с SPF, увлажняющие основы и сыворотки с антиоксидантами, продолжат набирать популярность в 2025 году. Это не только экономит время, но и дает возможность совмещать несколько шагов в одном продукте, не теряя эффективности. Продукты с несколькими функциями идеально подходят для активных женщин, которым важно сэкономить время на утреннюю рутину.

Персонализированные косметические средства

Персонализированные уходовые средства станут настоящим трендом в 2025 году. Благодаря технологиям искусственного интеллекта и анализу данных о состоянии кожи, бренды смогут создавать уникальные продукты, полностью адаптированные под потребности каждого человека. Это позволит выбрать идеальные компоненты, которые будут работать именно с вашим типом кожи и проблемами.

Прозрачность и минимализм в макияже

2025 год принесет с собой тренд на естественную красоту и минимализм. Макияж в стиле «без макияжа», когда кожа выглядит свежей, натуральной и здоровой, продолжит оставаться актуальным. Лёгкие тональные кремы с эффектом второй кожи, прозрачные румяна и легкие тени будут основой макияжа этого года.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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