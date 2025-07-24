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Пилинг летом: не все скрабы одинаковы. Узнайте, какой выбрать

Летний пилинг: эффективные средства для ухода за кожей
2:00
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Отшелушивание кожи летом так же необходимо, как и зимой, но важно учитывать некоторые особенности. В этот период кожа становится более чувствительной, и неправильное использование средств может вызвать повреждения, поэтому важно подходить к уходу с осторожностью. Правильный выбор скрабов и пилингов помогает не только удалять омертвевшие клетки, но и обновлять кожу, способствуя ее восстановлению и улучшению текстуры.

Скраб
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Скраб

Регулярное отшелушивание (1-2 раза в неделю, в зависимости от потребностей кожи) дает отличный эффект. Лучше всего проводить процедуру в вечернее время, чтобы обеспечить коже время для восстановления и регенерации. Если вы планируете отдыхать на пляже, не стоит делать пилинг сразу перед выходом на солнце. Лучше сделать его за 1-2 дня до того, как вы будете на улице под открытым солнцем, чтобы избежать повышенной чувствительности и солнечных ожогов.

После пилинга кожа становится более восприимчивой, и прямое воздействие ультрафиолетовых лучей, даже при использовании солнцезащитного крема, может вызвать раздражение и появление пигментных пятен. Но правильный уход поможет продлить стойкость загара, если делать пилинг вовремя. Важно завершить процедуру хорошим увлажнением. Кремы с успокаивающими компонентами, такие как алоэ или гиалуроновая кислота, помогут вернуть коже мягкость и увлажнение. И не забудьте о защите от солнца — солнцезащитный крем с высоким SPF должен стать обязательным элементом вашего утреннего ухода.

Кроме того, на лето идеально подходят средства с мягким отшелушивающим эффектом, такие как энзимные пудры или продукты с натуральными маслами, которые не сушат кожу. Скрабы на основе сахара или кофейного экстракта — отличные варианты для мягкого и эффективного очищения.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок, сильные кислоты, щëлок и т. п.), используеься для очищения и отбеливания, а так же для очищения кожи от омертвевших клеток.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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