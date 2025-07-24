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Как продлить идеальный маникюр на целых три недели: секреты, которые скрывают мастера

Как правильно ухаживать за ногтями, чтобы маникюр держался до 4 недель
2:18
Моя семья » Красота и стиль

Хотите, чтобы ваш маникюр радовал вас несколько недель? Всё начинается с правильного ухода. Чтобы сохранить результат как можно дольше, потребуется немного усилий и внимательности. Есть несколько секретов, которые помогут вам наслаждаться ухоженными ногтями без излишнего износа.

Розовый маникюр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Розовый маникюр

1. Подготовка ногтей перед нанесением лака

Для долгосрочного эффекта важна правильная подготовка ногтей еще до нанесения лака. Прежде всего, уделите внимание кутикуле. Она должна быть чистой и мягкой, а не обрезанной и не раздраженной. Смягчающее средство или масло для кутикулы помогут вам аккуратно ухаживать за этой зоной.

Не забывайте про очистку и обезжиривание ногтей. Даже малейшее попадание масла или пыли может привести к отслаиванию лака. Поэтому перед нанесением базового слоя используйте специальное моющее средство или спирт для удаления остатков.

2. Техника нанесения

Важно выбрать правильную технику нанесения лака для долговечности маникюра.

  • Простой лак: это самый быстрый вариант, но он не удерживается на ногтях дольше 5-7 дней.
  • Полупостоянный лак: подходит для тех, кто хочет продлить срок носки. При правильном уходе маникюр будет идеальным в течение 2-3 недель.
  • Гель или акригель: наиболее стойкий вариант, который держится до 4 недель при должном уходе. Это идеальный выбор для тех, кто хочет долговечность и надежность.

3. Выбор качественных продуктов

Долговечность маникюра зависит не только от техники, но и от качества использованных средств. Даже если маникюр выглядит идеально в первый день, это не гарантирует его долгую стойкость. Высококачественный базовый слой защищает натуральный ноготь и помогает краске лучше "прилипать", а верхний слой закрепляет результат и защищает от царапин.

Итак, чтобы маникюр оставался безупречным, выбирайте качественные средства и не забывайте о правильной подготовке ногтей. Эти простые шаги помогут вам сохранить маникюр свежим и красивым на долгое время.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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