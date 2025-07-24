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Не верьте устаревшим трендам: 5 шагов к естественной красоте и лёгкости

Простые приёмы макияжа, которые сделают ваш образ моложе и свежее
1:57
Моя семья » Красота и стиль

Если вы хотите выглядеть моложе, но не хотите использовать тяжелый и заметный макияж, есть простые приемы, которые помогут подчеркнуть вашу природную красоту. Эти небольшие, но эффективные изменения делают образ свежее и моложе без лишних усилий. Вот пять секретов, которые стоит взять на вооружение.

Девушка красится
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка красится
  1. Светоотражающий праймер: забудьте про маску
    Плотные матирующие праймеры часто подчеркивают морщины и делают лицо усталым. Лучше использовать легкие светоотражающие формулы, которые придают коже сияние и делают лицо визуально гладким.
  2. Светлый макияж глаз: откройте взгляд
    Темные оттенки теней, особенно дымчатые, могут сделать взгляд тяжелым и усталым. Используйте более светлые, бежевые или персиковые оттенки, которые открывают глаза и добавляют им свежести.
  3. Кремовые текстуры вместо пудровых
    Тональные средства и румяна в виде пудры могут оседать в морщинах и делать кожу менее ровной. Кремовые текстуры, наоборот, создают естественное сияние и лучше ложатся на кожу, создавая эффект свежести.
  4. Яркие губы: забудьте про матовые
    Матовые помады часто делают губы менее объемными и подчеркивают морщинки. Выбирайте увлажняющие и слегка глянцевые текстуры, которые придают губам объем и делают образ более жизнерадостным.
  5. Натуральные брови: подчеркните естественность
    Слишком яркие и контрастные брови могут старить лицо. Лучше всего использовать тонкий карандаш или гель, чтобы сделать их естественными, сохраняя свежесть и молодость.

Эти небольшие приемы помогут вам создать эффект молодости и свежести, не перегружая лицо макияжем. С такими простыми секретами вы будете выглядеть моложе и естественно!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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