Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заключительная смена в уборке — ключ к чистому дому с минимальными усилиями
Малосольные огурцы с чесноком и зеленью готовятся в микроволновке за 18 минут
Цены на автомобили Lada в 2025 году: что изменилось для Granta, Vesta, Largus и других моделей
Ларисе Долиной предстоит снова бороться за свою квартиру
Вылизывание между кошками служит способом общения и ухода
Кошка потолстела после операции? Настоящая причина не там, где вы думали
Запад Прикамья: инвестиции в чистоту — запущена линия сортировки 25 тыс. тонн отходов
Пожелтение туи связано с ожогами, вредителями и грибковыми инфекциями
Ученые: пожилые люди могут улучшить здоровье с помощью интенсивной ходьбы

Воск или дермапланинг? Убираем волосы с лица без ошибок

3 способа убрать волосы с лица, которые не испортят вашу кожу
2:54
Моя семья » Красота и стиль

Когда мы думаем о депиляции, на ум часто приходит лазер или шугаринг, но какие методы подходят для кожи лица? Разнообразие технологий и средств для удаления волос на лице — от лазера до домашних кремов — предоставляет множество вариантов, однако важно понимать, какие из них подходят именно для вашей кожи. Кожа на лице гораздо более чувствительна, чем на других участках тела, поэтому подход к депиляции должен быть особым.

Женщина с прозрачными пластырями от прыщей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с прозрачными пластырями от прыщей

Как выбрать метод депиляции для лица

Перед тем как приступать к удалению волос на лице, стоит внимательно оценить тип вашей кожи, её чувствительность, склонность к воспалениям и покраснениям. Также необходимо учитывать структуру волос — они могут быть более тонкими или толстыми, темными или светлыми. Еще один важный аспект — это регулярность процедур и бюджет: хотите ли вы делать депиляцию самостоятельно или предпочитаете профессиональное обслуживание?

Популярные методы депиляции

Существует несколько методов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим их более подробно.

Дермапланинг

Дермапланинг — это физическая эксфолиация, при которой с лица удаляются не только волосы, но и омертвевшие клетки кожи. Это дает эффект гладкости и делает кожу идеально подготовленной для нанесения макияжа. Процедура абсолютно безболезненная, но требует осторожности, чтобы не повредить кожу. Важно помнить, что дермапланинг не подходит для людей с акне или воспалительными заболеваниями кожи.

Кремы для депиляции

Если вы ищете быстрый и безболезненный метод, то кремы для депиляции могут стать хорошим выбором. Они растворяют волосы на поверхности кожи, но не удаляют их с корнем, что приводит к более быстрому росту волос. При этом такие средства могут вызвать раздражение, особенно у людей с чувствительной кожей, поэтому всегда стоит делать тест на аллергию перед применением.

Эпиляция воском

Восковая депиляция удаляет волосы с корнем и обеспечивает гладкость кожи на несколько недель. Этот метод является достаточно болезненным, но результат может держаться дольше, чем при использовании кремов или электроприборов. Важно правильно использовать воск и не наносить его на чувствительную или поврежденную кожу, чтобы избежать ожогов и раздражений.

Как избежать ошибок при депиляции

Важно не забывать, что любая депиляция, особенно на лице, должна быть выполнена с учетом особенностей вашей кожи. Погрешности могут привести к раздражениям, воспалениям или даже повреждениям кожи. Лучше всего предварительно проконсультироваться с косметологом, чтобы выбрать наилучший метод.

Уточнения

Депиля́ция (от de и лат. pilus — волос) — временное удаление волосяного покрова.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Камни Стоунхенджа перемещались без колесного транспорта: новые данные из археологии Игорь Буккер Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Вылизывание между кошками служит способом общения и ухода
Кошка потолстела после операции? Настоящая причина не там, где вы думали
Запад Прикамья: инвестиции в чистоту — запущена линия сортировки 25 тыс. тонн отходов
Пожелтение туи связано с ожогами, вредителями и грибковыми инфекциями
Ученые: пожилые люди могут улучшить здоровье с помощью интенсивной ходьбы
Бюджетный рецепт: жареная рыба в сметанном кляре из минтая или хека
Politico: администрация Зеленского ослабляет институты власти и подавляет оппозицию
Белоруссия становится одним из главных туристических направлений 2025 года — рост продаж на 30%
Наносите увлажняющий крем на влажную кожу для максимального эффекта
Российские ученые раскрыли роль гена NR1D1 в адаптации к условиям Арктики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.