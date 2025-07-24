Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Берулава заявил о необходимости законов против буллинга в школах
Байкал, Селигер и Ладожское озеро — лучшие озера для отдыха в России, по мнению турфирм
Болгария и США заключают новое энергетическое партнёрство: детали встречи
Салат с кукурузой, яйцом: легкий рецепт с низкой калорийностью
Стакан золы на 5 литров воды ускоряет созревание помидоров
Исследование раскрыло удивительную способность кошек, они запоминают до 100 слов
Почему песни 90-х снова на пике популярности? Шура делится своими мыслями
Как избавиться от бликов на лобовом стекле: способ очистки с использованием спиртосодержащего средства
Как определить спелость арбуза по кожуре и земляному пятну — рекомендации

Куркума для кожи: от акне до сияния — 3 способа, которые работают

Как использовать куркуму для сияющей кожи: советы по уходу от дерматологов
2:59
Моя семья » Красота и стиль

Куркума, эта яркая желтая специя, давно вышла за пределы кулинарии и теперь активно используется в сфере ухода за кожей. Не зря она заслужила признание среди любителей здорового образа жизни — благодаря своим мощным антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Но как именно она влияет на вашу кожу? Оказывается, куркума может придать ей не только здоровый вид, но и невероятное сияние — и все это без использования фильтров.

куркума
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куркума

Ключевое активное вещество куркумы — куркумин — помогает бороться с покраснением, успокаивает воспаления, ускоряет заживление мелких повреждений и даже справляется с веснушками. Этот природный антиоксидант многие дерматологи рекомендуют для ухода за кожей, особенно при легких формах розацеа и неравномерном цвете лица.

Как включить куркуму в уход за кожей

Сияющая маска своими руками

  • Простой и эффективный способ использовать куркуму — это сделать маску для лица. Смешайте 1 ч. л. йогурта, 1/2 ч. л. куркумы и несколько капель меда.
  • Нанесите смесь на лицо на 10 минут, затем смойте теплой водой. Йогурт увлажнит кожу, мед успокоит, а куркума подарит коже невероятное сияние.

Совет от редактора: не забывайте использовать старую одежду, ведь куркума может оставить пятна, особенно на белых тканях.

Точечное нанесение для проблемных зон

Если ваша кожа нуждается в дополнительном уходе, сделайте густую кашицу из куркумы с водой или алоэ. Нанесите ее на воспаленные участки перед сном. Такое средство поможет ускорить процесс заживления и уменьшить раздражение.

Средства с куркумой

Если вы предпочитаете готовые решения, косметические бренды, такие как Kiehl's, Sunday Riley и Clarins, уже предлагают средства с куркумой для антиоксидантного воздействия и придания коже естественного блеска. Сыворотка или маска с куркумой может значительно улучшить внешний вид уставшей кожи.

Предупреждение

Из-за мощного окрашивающего эффекта куркума может временно изменить цвет вашей кожи, особенно если она светлая. Поэтому всегда тестируйте средство на небольшом участке кожи перед использованием, избегайте нанесения на открытые раны и активные воспаления, а также проконсультируйтесь с дерматологом при необходимости.

Куркума — это не просто специя для карри, это настоящая находка для вашей кожи! Если хотите достичь естественного сияния и улучшить текстуру кожи, добавьте ее в свой ежедневный уход. И не забывайте — красота начинается изнутри. Начните день с чашки золотистого молока и добавьте куркуму в свою косметическую рутину для сияния, которое будет заметно!

Уточнения

Курку́ма дли́нная Куркума домашняя, Куркума культурная, или турмерик, жёлтый имбирь (лат. Cúrcuma lónga) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Камни Стоунхенджа перемещались без колесного транспорта: новые данные из археологии Игорь Буккер Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Салат с кукурузой, яйцом: легкий рецепт с низкой калорийностью
Стакан золы на 5 литров воды ускоряет созревание помидоров
Исследование раскрыло удивительную способность кошек, они запоминают до 100 слов
Почему песни 90-х снова на пике популярности? Шура делится своими мыслями
Как избавиться от бликов на лобовом стекле: способ очистки с использованием спиртосодержащего средства
Как определить спелость арбуза по кожуре и земляному пятну — рекомендации
Природный декор: способы применения дерева, камня и растений в интерьере
Российские ученые изучили влияние дренажных каналов на выбросы метана в Тюменской области
Оптимальная продолжительность планки: специалисты рекомендуют не более одной минуты
Вместо борьбы с экстремизмом – борьба с пользователями: критика Госдумы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.