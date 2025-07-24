Летние путешествия: 5 бьюти-лайфхаков, чтобы выглядеть идеально, не выходя за пределы ручной клади

Бьюти-набор для путешествий: советы по выбору многозадачных средств

2:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летние путешествия с ручной кладью требуют особого подхода к выбору бьюти-продуктов. Как упаковать все необходимое для ухода за собой, не выходя за рамки лимита в 100 мл? Секрет кроется в многофункциональных и компактных средствах, которые займут минимум места, но обеспечат максимальный уход.

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BB-крем с SPF: три в одном

BB-крем — незаменимый продукт для путешествий. Он объединяет увлажняющий крем, тональный флюид и солнцезащиту в одном. Особенно в жару кожа будет благодарна за легкость, без лишних слоев.

"Ищите крем с SPF от 30 и выше, легкой текстурой и успокаивающими компонентами, такими как центелла или ниацинамид", — рекомендует косметолог.

Увлажняющий стик: многофункциональный помощник

Этот стик спасает не только от сухости губ, но и может использоваться как хайлайтер для щек или средство для кутикулы. Идеально для воздуха в самолете с влажностью 20%. Легкость применения и компактность — неоспоримые плюсы этого средства.

Универсальный гель для умывания и тела

Вместо двух флаконов — один! Мягкий гель с нейтральным pH подходит для лица и тела, а также может заменить средство для бритья.

"Идеальный выбор — состав без агрессивных ПАВов с алоэ, пантенолом или ромашкой", — советует эксперт.

Не забудьте проверить герметичность флакона, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Крем с пептидами или пробиотиками: один крем на все случаи

От сыворотки и ночного ухода — к одному крему с пептидами и пробиотиками. Такой продукт будет ухаживать за кожей днем и ночью, поддерживать ее упругость и защищать от воздействия внешней среды.

Многофункциональная цветная палетка

Минимум средств — максимум эффекта. Палетка в нейтральных оттенках заменит всю вашу косметичку. Румяна, тени и бронзер — все в одном. Кремовая текстура позволяет наносить ее пальцами, не требуя кистей.

Компактность и многофункциональность — ключевые принципы летнего бьюти-набора. Берите с собой только самые необходимые продукты, и вы не пожертвуете привычной рутиной ухода даже в отпуске.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.





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