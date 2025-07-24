Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о скучных закусках: добавьте к попкорну этот секретный ингредиент
Лапша из Китая и Южной Кореи: Россия на десятой и тринадцатой позициях по импорту
Почему россияне предпочитают менять масло в авто сами. Итоги опроса
Морская змея и другие опасные рыбы, угрожающие человеку
Что-то греет Уран изнутри: неожиданный поворот в изучении одной из самых холодных планет
Президент России подписал закон о туристических услугах и их организации
Как добиться продления плодоношения огурцов с помощью молока и йода
Айза провела строгий кастинг среди претенденток на роль жены рэпера Гуфа
Рекомендации по выбору постельного белья для создания атмосферного уюта

Секреты подтянутой кожи после похудения: 4 метода, которые сработают сразу

От дряблой к подтянутой: 4 метода, чтобы вернуть коже упругость после похудения
2:40
Моя семья » Красота и стиль

Сильная потеря веса — это огромная победа, но она также может привести к появлению дряблой кожи, которая теряет свою упругость. Это особенно заметно на животе, бедрах и груди, а также на лице. Чтобы кожа оставалась упругой и эластичной, важно правильно ухаживать за ней в этот период. Мы расскажем, как поддерживать кожу в отличном состоянии после потери веса.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

1. Увлажнение — ключ к восстановлению

После потери веса важно активно увлажнять кожу, чтобы улучшить её текстуру и вернуть упругость. Увлажнение помогает сохранить баланс влаги в клетках дермы, улучшая её эластичность. Идеальные средства — это кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, которая глубоко увлажняет и поддерживает водный баланс.

Рекомендуем: кремы с гиалуроновой кислотой, масла с витамином E или натуральные масла, такие как аргановое.

2. Массаж для улучшения циркуляции и подтяжки кожи

Массаж помогает не только расслабиться, но и стимулировать кровообращение, что способствует улучшению упругости кожи. Легкие массирующие движения с использованием увлажняющих кремов или масел помогут предотвратить дряблость. Регулярный массаж активирует выработку коллагена и эластина, которые отвечают за упругость.

Рекомендуем: массаж с использованием масла жожоба.

3. Пилинг и отшелушивание

Пилинг — это важный этап в уходе за кожей после похудения. Он помогает избавиться от омертвевших клеток, улучшить текстуру и стимулировать обновление дермы. Мягкий пилинг с использованием фруктовых кислот или энзимов поможет сделать кожу более гладкой и сияющей.

Рекомендуем: мягкие скрабы с природными экстрактами или химический пилинг с гликолевой кислотой 1-2 раза в неделю.

4. Упражнения для тонуса кожи

Физическая активность играет важную роль в улучшении состояния кожи после потери веса. Упражнения, такие как силовые тренировки и йога, помогают укрепить мышцы и подтянуть кожу. Особенно эффективны упражнения для проблемных зон, таких как живот и бедра.

Рекомендуем: комплекс упражнений для укрепления мышц живота и бедер, а также силовые тренировки с собственным весом.

Главное — не забывайте заботиться о коже, и она ответит вам благодарностью в виде красивого, подтянутого тела.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Последние материалы
Как добиться продления плодоношения огурцов с помощью молока и йода
Айза провела строгий кастинг среди претенденток на роль жены рэпера Гуфа
От дряблой к подтянутой: 4 метода, чтобы вернуть коже упругость после похудения
Рекомендации по выбору постельного белья для создания атмосферного уюта
Исследование показало, что кофеин во время тренировок в жару улучшает работоспособность
Вегетососудистая дистония и обезвоживание — факторы головной боли в жару
Названы самые популярные у россиян услуги перед сезоном отпусков
Биолог рассказал, как жуки используют молекулярные силы для передвижения по воде
Вдвое больше! Новые тарифы на оформление водительских прав с сентября
Jetour G700 получил функцию плавания и запас хода 1400 км
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.